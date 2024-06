Svadobná cesta známej Slovenky NEZAČALA podľa predstáv: TOTO im prekazilo plány!

S týmto nerátali! (Zdroj: pixabay.com)

Soňa Štefková sa už nebude viac predstavovať svojím rodným priezviskom. Uplynulý víkend si totiž zobrala za muža dlhoročného partnera Erika. Svadba bola dokonalá, tak, ako si ju nevesta vysnívala. Ku oltáru kráčala bosá v nádherných svadobných šatách, kde ju už čakal jej princ. No a po svadbe majú hneď aj medové týždne. Spoločne sa vybrali do hlavného mesta Talianska.

Nečakali však, že im bude meškať let, ktorý im skríži plány. Zmeškali kvôli tomu večeru rezervovanú mesiace vopred. „Usadení v lietadle, čas 18:39. (Odlietať sa malo 15:30) V živote som nezažila tak rýchly boarding, letuška pri príchode opakovala do mikrofonu "speed up boarding process" (urýchliť proces nastupovania, pozn.red.),“ napísala modelka s tým, že pri viac ako 3-hodinovom meškaní dostanú finančnú kompenzáciu. No a tak sa aj stalo.

„Let, ktorý mal trvať 1 hod 40 min, dali za 1 hodinu a cca 17 minút!! Pristávali sme 20:20,“ vyjadrila sa s tým, že piloti to nestihli, čas presiahli o 5 minút. „Tešíme sa preto, že je to aspoň čiastočná náplasť za zmeškanú večeru v mojej najobľúbenejšej reštaurácii, ktorú sme bookovali mesiace dopredu. Rovnako tak naše ubytko žiada od nás náhradu za neskorý príchod... A dnes už máme v podstate po dni - do Ríma dorazime za tmy. A navyše (a to je u mňa hlavné) personál sa naozaj nechoval priateľsky. Ak by boli milí a ospravedlnili sa, ok, ale nič také sa nestalo," dodala na záver.

Archívne video