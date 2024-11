Módna šou Lýdie Eckhardt: Elegantná Vášaryová a Zahradníkovci ukázali 5-mesačnú dcérku

Módna šou Lýdie Eckhardt (Zdroj: Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Hlavné mesto Slovenska opäť raz pohltila móda. Tentokrát sa o to postarala známa slovenská návrhárka Lýdia Eckhardt. Podporiť ju prišlo mnoho známych tvárí a nesedeli len v hľadisku, ale postavili sa aj na mólo. Bolo sa na čo pozerať!

Lýdia Eckhardt sa vždy postará o veľkolepú šou. Inak to nebolo ani tentoraz. Módna prehliadka s témou Čas odpovie uchvátila všetkých prítomných. Trvala dve hodiny, ale veruže sa bolo na čo pozerať! Na mólo sa postavili známe tváre ako napríklad modelky Soňa Schwarcz či Viktória Podmanická a influencerka Denisa Šiška.

Módna šou Lýdie Eckhardt bola veľkolepá (Zdroj: TH)

Predviedli novú kolekciu jeseň/zima 2024, ktorá bola naozaj výnimočná a každá žena si prišla na svoje. Rôzne farebné kombinácie či hra s materiálmi. Módnu šou si prišli vychutnať Andy Kraus s manželkou Jankou či Emília Vášaryová. Herečka pôsobí vždy decentným a elegantným dojmom. Do spoločnosti príde s bezchybnou vizážou a outfitom. Veď pozrite!

Módna šou Lýdie Eckhardt. Na snímke Emília Vášaryová (Zdroj: Vlado Anjel)

Nechýbali ani manželia Zahradníkovci. Minulý rok, keď sa konala prehliadka, bola Daniela tehotná. No a teraz zavítali do spoločnosti aj so svojou malou 5-mesačnou dcérkou, ktorej vybrali meno Dianka. Aha, svoju malú princezničku vôbec neskrývali! Na záver celej prehliadky sa aj tancovalo. Všetkých rozhýbal spevák Martin Gyimesi, ktorý v predstavenia stvárňuje Karola Duchoňa. Na pódiu zaznela pesnička od legendy v jeho podaní. Všetky fotografie nájdete v galérii.

Módna šou Lýdie Eckhardt. Na snímke manželia Zahradníkovci (Zdroj: Vlado Anjel)