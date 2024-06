Dušan Cinkota poriadne prekvapil: Naozaj tomuto vďačí za úspech svojho dlhoročného manželstva?

Premiéra filmu Imaginárni priatelia (Zdroj: Ján Zemiar)

Do našich kín prišla rodinná komédia s názvom Imaginárni priatelia. Dobrodružný príbeh o dievčatku s mimoriadnymi schopnosťami a srdcom na správnom mieste režiséra Johna Krasinskeho hľadá odpoveď na otázku, kam sa podeli fiktívni hrdinovia nášho detstva a čo asi robia. Jednému z nich prepožičal svoj hlas aj známy slovenský herec Dušan Cinkota, ktorý vo filme dabuje Bluea.

Pri téme priateľstva sme ostali aj s obľúbeným hercom a boli sme zvedaví, čo je pre neho v priateľstve najdôležitejšie.netají Cinkota rozčarovanie a je rád, že je obklopený priateľmi, ktorí s ním držia už dlhé roky.A hoci by sa zdalo, že si vie ľudí okolo seba dobre vybrať, je to vraj celkom naopak., prezrádza so smiechom. Ináč je to v prípade jeho manželky a svedčí o tom aj fakt, že dvojica je spolu už celých dvadsať rokov. Cinkota jasne pomenoval, kto z nich mal na koho nos. A prekvapil vyjadrením, v čom vidí tajomstvo úspechu šťastného manželstva!

Dušan Cinkota svojimi slovami poriadne prekvapil: Toto je za úspechom jeho dlhoročného manželstva? (Zdroj: NL/TH)