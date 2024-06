Ivo Ladižinský (Zdroj: Ján Zemiar)

Ivo Ladižinský sa rozhodol ujsť zo Slovenska! Minimálne pol roka plánuje žiť na Bali, kde si už kúpil pozemok a chce sa pustiť do stavby domu. Nebude mu však chýbať rodina a jeho najbližší? „Môj odchod nič nezmení, nič nezvrátim tým, keď tu ostanem. Ostáva tu moja sestra, tak som jej to hodil na chrbát, ona je zodpovednejšia a ja sa jej to budem snažiť vynahradiť.“ A jedným dychom dodáva: „Neviem, či to je alebo nie je správne, ale tým, že je tu sestra a aj dobrá starostlivosť v sociálnych domoch, kde je už aj môj 99-ročný otec, tak si myslím, že tu nebudem len tak čakať. Je to sebecké, nehovorím, že nie, ale proste to tak chcem“.

A s odchodom sa zrejme vyrovnala už aj Ladižinského priateľka, ktorá o tejto radikálnej zmene zo začiatku nebola presvedčená. „Moju priateľku som lámal tri roky, ja by som odišiel už dávno predtým, bol som o tom rozhodnutý, že je to lepšie pre nás dvoch ako aj pre kvalitu nášho života, aj našu ekonomickú situáciu.“ Humorista jednoznačne tvrdí, že je potrebné si v prvom rade prestaviť hlavu. „Treba sa nastaviť z toho slovenského a európskeho myslenia a pochopiť, že aj ničnerobenie je príjemné v určitom veku“, dodáva so smiechom. Jemu to evidentne problém nerobí a na exotickom Bali má jasnú predstavu o tom, čo chce a čo nechce robiť.

Ladižinský PRCHÁ na Bali: Čo bude s jeho 99-ročným otcom? Je to SEBECKÉ, priznáva! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)