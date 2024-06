Karin Haydu (Zdroj: Instagram K.H.)

Karin Haydu starne do krásy. Herečka vyzerá mladistvo zrejme aj vďaka svojmu priateľovi Davidovi, ktorý je od neho o 15 rokov mladší a rovnako ako ona plný elánu. „Ja to beriem úplne prirodzene a vek vôbec neriešim“, a dodáva, že ak sú ľudia s mladými ľuďmi, tak majú viac energie a odráža sa to na nich. Svoj vek vraj zatiaľ vidí iba na vráskach, inak ho vôbec necíti. „S kondičkou som nikdy nemala problém… možno sily ubúdajú, ale to sa dá ešte v posilke nejak doladiť“.

Svoj vzťah zasa dolaďujú na spoločných dovolenkách, len nedávno si užívali na Seycheloch a určite to tento rok nebola posledná dovolenka. Karin však radšej vyráža za oddychom mimo hlavnej sezóny a s Davidom sa vo výbere vždy zhodnú: „Keby sme sa nezhodli, tak asi nikam nejdeme, ale my si vyhovujeme v mnohých dôležitých veciach a aj v tom, že radi cestujeme, radi spoznávame, takže aj toto je to, čo nás spája“. Obidvaja sú spoločenskí, takže neraz cestujú aj s partiou. V súkromí však hovoria aj o svojej budúcnosti a možno aj o svadbe. Karin tentokrát nešetrila slovami...

Karin Haydu o vzťahu s o 15 rokov mladším Dávidom: Reakcie okolia a jedna VEĽKÁ VÝHODA! (Zdroj: NL/TH)