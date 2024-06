Šok v Nemecku! Útočník dobodal policajta, ten zomrel v nemocnici: Násilie a ohrozenie demokracie, reagujú politici

Útok v Nemecku

M. Stürzenberger und ein Polizist, der immer noch um sein Leben kämpft, wurden von einem Islamisten brutal niedergestochen!



Und heute demonstrieren ernsthaft Menschen in #Mannheim gegen Rechts. Wie ideologisch verblendet und verblödet kann man sein?pic.twitter.com/1Lu4Z9rjqu — Heimatgefühl (@HeimatliebeDE) June 2, 2024

"Policajt bezprostredne po čine podstúpil operáciu a bol uvedený do umelého spánku, svojim vážnym zraneniam ale podľahol 2. júna neskoro popoludní," uviedli úrady. "Smútime za stratou policajta, ktorý svoj život obetoval za bezpečnosť ostatných," píše sa vo vyhlásení.

Muž pobodal v nemeckom Mannheime viacero ľudí (Zdroj: X / @DerWiderstand8)

Útok na námestí Marktplatz v centre Mannheimu sa odohral v piatok dopoludnia počas akcie hnutia Pax Európa, ktoré je kritické voči islamu. Bolo zranených päť príslušníkov tohto hnutia vrátane jeho šéfa, kritika islamu Michaela Stürzenbergera.

Traurige Gewissheit.

Rouven L. (29) ist tot.



Er wurde von einem Islamisten am 31.05.2024 in #Mannheim brutal niedergestochen und hat diesen widerwärtigen Angriff leider nicht überlebt!



Ruhe in Frieden, Rouven.

Viel Kraft der Familie und den Angehörigen. 🕊️ pic.twitter.com/xDyQ4LzXib — Heimatgefühl (@HeimatliebeDE) June 2, 2024

Motív 25-ročného útočníka je stále nejasný

DPA píše, že muž sa narodil v Afganistane, do Nemecka sa prisťahoval ako dospievajúci v roku 2014. Je ženatý, má dve deti a žije v meste Heppenheim severne od Mannheimu. Pri útoku bol rovnako zranený - pri zásahu ho postrelila polícia. Kriminalisti ho pre zranenia doteraz nemohli vypočuť. "Správa o tragédii ma zasiahla až do morku kostí," uviedol dnes večer ministerský predseda spolkovej krajiny Bádensko-württembersko, kde sa útok odohral, Winfried Kretschmann.

Svoj šok nad smrťou mladého muža vyjadrila tiež rada ďalších politikov

Spolkový kancelár Olaf Scholz vyjadril svoje "najhlbšie" zdesenie na platforme X. "Jeho nasadenie pre bezpečnosť nás všetkých si zaslúži najvyššie uznanie. V týchto ťažkých hodinách som v myšlienkach s jeho rodinou a všetkými, ktorí ho oplakávajú, "napísal politik.

Es bestürzt mich zutiefst, dass der mutige Polizeibeamte nach dem furchtbaren Angriff in #Mannheim seinen schweren Verletzungen erlegen ist. 1/2 — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 2, 2024

Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová uviedla, že ju smrť mladého policajta "nekonečne zarmútil". "Statočne zakročil, keď chcel zachrániť životy. Padol v službe za bezpečnosť nás všetkých, "uviedla. Nemecké policajné odbory reagovali vyjadrením ľútosti, ale aj nahnevanou reakciou: "Násilie, s ktorým sa denne stretávame, je brutálne, neľudské a často smrteľné," uviedol regionálny šéf odborového zväzu policajtov Ralf Kusterer.

Ich bin zutiefst erschüttert, dass der Polizist, der eingeschritten ist, um Leben zu retten, durch die unfassbar brutale Messerattacke sein Leben verloren hat. In tiefer Trauer und Anteilnahme denke ich an seine Familie und Kolleginnen und Kollegen. #einervonuns 🖤 https://t.co/AoILLn3Tkr — Nancy Faeser (@NancyFaeser) June 2, 2024

Spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier rodine zabitého policajta tiež kondoloval. "Toto nesmie pokračovať. Násilie ohrozuje to, čo urobilo našu demokraciu silnú,"varoval spolkový prezident. V súvislosti s útokom v Mannheime a so sobotňajším napadnutím politika CDU Rodericha Kiesewettera kancelár Scholz oznámil, že sa bude proti násiliu tvrdo zasahovať. "Zakročíme proti každému, kto sa pokúsi používať násilie na obmedzenie demokratického priestoru," povedal Scholz. To platí bez ohľadu na to, či je motívom ľavicový, pravicový alebo islamistický extrémizmus, dodal spolkový kancelár.