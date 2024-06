Slávny spevák je opäť single: Vzťah s krásnou modelkou mu vydržal len pár mesiacov!

Joe Jonas (Zdroj: SITA)

Minulý rok nebol pre Jonasa vôbec šťastným. Po štyroch rokoch sa totiž rozpadlo jeho manželstvo s hviezdou seriálu Hry o tróny - herečkou Sophie Turner. Následne s ňou začal súdnou cestou bojovať o ich dve spoločné detí a tento rozvod sa zmenil na nepeknú vojnu.

Začiatkom tohto roka začal tvoriť pár s modelkou Stormi Bree. Ich vzťah však vydržal len pár mesiacov a podľa informácií Us Weekly je už minulosťou. Dôvodom má byť nabitý program Jonasa, ktorý pred vzťahmi momentálne uprednostňuje svoje deti a kariéru.

„Ak stretne tú pravú, tak si na ňu určite spraví vo svojom živote čas... Momentálne necíti potrebu ísť s kýmkoľvek do vzťahu. Ak to príde, tak to príde. Teraz je však veľmi šťastný s tým, ako to je," uviedol zdroj.

Joe Jonas, Stormi Bree (Zdroj: Profimedia)