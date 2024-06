Katastrofa na Dunaji! Storočná voda sa valí na Slovensko: VIDEO Aktuálne v Bratislave, voda stúpa každú minútu

Hladina Dunaja v Bratislave v pondelok ráno (Zdroj: TASR/Jason Tschepljakow/dpa, SITA/AP Photo/Michael Probst, Topky/Ján Zemiar)

Silné nepretržité dažde spôsobili cez víkend na juhu Nemecka záplavy, miestami mimoriadneho rozsahu. Od piatkového večera boli v nasadení desaťtisíce záchranárov, pričom hlásia aj obeť. Povodňová situácia zostáva napätá v častiach Bavorska a Bádenska-Württemberska v Nemecku. Ako informuje portál iMeteo, mnohé potoky a rieky sa vyliali z brehov a zaplavili celé mestá, pričom väčšina týchto riek sa vlieva do Dunaja.

V regióne prší od piatkového večera a dažde budú podľa predpovedí počasia pokračovať. Nemecká meteorologická služba (DWD) uviedla, že v bavorskom meste Bad Wörishofen západne od Mníchova napadalo za 24 hodín 129 litrov zrážok. Priemerné zrážky tam pritom dosahujú 101 litrov za mesiac.

Cez víkend už viaceré okresy a mestá v Bavorsku vyhlásili katastrofu. V pondelok ráno vyhlásilo stav katastrofy aj bavorské mesto Regensburg. Podľa informácií denníka Bild dosiahla hladina vody na meracom mieste Železný most o 07.00 h až 5,80 metra. Podľa aktuálnej situačnej správy bol najvyšší stupeň 4. SPA dosiahnutý na Dunaji od Regensburgu po Straubing.

Z domov a bytov muselo byť evakuovaných cez 3-tisíc ľudí, časť z nich vrtuľníkom. Najmenej jeden hasič zahynul pri záplavách počas zásahu v okrese Pfaffenhofen v Bavorsku, ďalší je aj v pondelok ráno stále nezvestný. Stále je nezvestná aj 43-ročná žena, o ktore web Bayerischer Rundfunk v nedeľu večer informoval, že zahynula. Išlo však o nepravdivú správu a web neskôr túto informáciu stiahol.

1. stupeň povodňovej aktivity má nastať v Bratislave v utorok

V hlavnom meste Bratislava dosiahol Dunaj v pondelok ráno o 09:30 h hladinu 643 cm, teda tesne pod hranicou prvého stupňa povodňovej aktivity. Ako sa píše na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu, hladina Dunaja má v Bratislave podľa predpovede prekročiť 1. stupeň povodňovej aktivity v utorok (4. 6.).

iMeteo v tejto súvislosti dodáva, že Dunaj sa v niektorých častiach Bratislavy už v nedeľu večer vybrežil, no aktuálny stav zatiaľ nespôsobuje výraznejšie problémy a nie je v súčasnej dobe potrebné stavať protipovodňové zábrany.

Na sociálnej sieti SHMÚ dodáva, že od štvrtka (30. 5.) do soboty (1. 6.) na väčšine územia spadlo 10 až 40 mm zrážok. "Ojedinele sme namerali aj viacej zrážok a napríklad Bzovík mal 49,2 mm, Senica - Kunov 49,6 mm, Prievidza 49,9 mm, Vysoká nad Uhom 52,0 mm a Boľkovce pri Lučenci až 53,0 mm," informuje SHMÚ.

Naopak, lokálne boli aj miesta kde spadlo menej ako 10 mm, a to predovšetkým na severe územia. "V celkovom úhrne zrážok za 3 kalendárne dni boli aj na malej vzdialenosti veľmi veľké rozdiely, pretože rozhodujúce úhrny sa vyskytli pri búrkach," vysvetľujú meteorológovia.

V pondelok popoludní treba na celom území Slovenska počítať s búrkami

V pondelok popoludní treba na celom území Slovenska počítať s búrkami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

Výstrahy platia na celom Slovensku od 16.00 h predbežne do utorka (4. 6.). SHMÚ upozorňuje, že sa môžu vyskytnúť búrky spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút a s nárazovým vetrom, ktorý môže dosiahnuť rýchlosť do 85 kilometrov za hodinu. Lokálne sa tiež môže vyskytnúť aj trvalejší výdatný dážď s úhrnom do 60 milimetrov. "Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov," dodali meteorológovia.

