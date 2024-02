Víťazka Farmy priznala ťažké psychické problémy: Účasť v šou ju zničila… Musela vyhľadať POMOC!

(Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Divák by si povedal, že Farma zmenila Lucii Gašparíkovej (41) život k lepšiemu - šou sa jej totiž podarilo vyhrať. Opak je však pravdou... Nemôže za to pritom samotný projekt, ale hejt, ktorý sa na ňu kvôli účinkovaniu zvalil. Úplne ju to zničilo, musela vyhľadať odbornú pomoc!

Lucia Gašparíková patril ak najvýraznejším účinkujúcim poslednej série reality šou Farma. Od začiatku nemala dobré vzťahy so svojou generáciou a inklinovala k mladším, no neskôr sa karty obrátili. Spriaznenú dušu našla v rovesníčke Mirke, s ktorou spriadala plány hry, čo sa mnohým nepáčilo. Ani niektoré kroky, ktoré dievčatá spolu podnikli.

Po návrate z televízneho statku sa tak na Luciu zvalila obrovská vlna kritiky. Situácia bola taká vyhrotená, že sa jej dokonca niektorí ľudia začali vyhrážať smrťou. Nič dobré nepriali ani jej manželovi a malej dcérke. A tak hoci Lucia projekt napokon vyhrala a odniesla si výhru 83 600 eur, účinkovanie v šou ju stálo aj veľa bolesti - tej psychickej.

Pred finále sa vraj ocitla na takom dne, že musela vyhľadať odbornú pomoc. „Keďže bol ten priebeh Farmy a hlavne návrat domov taký, aký bol, tak som musela riešiť to, aby som sa doslova nezbláznila,“ priznala v rozhovore pre markiza.sk. „Prvýkrát v živote som sa ocitla v situácii, kedy som musela vyslovene siahnuť po odbornej pomoci, pretože ja som toho v žviote začila veľa a vždy som to ustála,“ prezradila Lucia.

V minulosti si pritom prešla veľkým problémami, dokonca mala úzkosti a depresie. „Ale ustála som to, či už bez nejakých liekov alebo odbornej pomoci. Ale tu som sa už naozaj ocitla na takom dne, že som musela siahnuť po odbornej pomoci, takže som mala možnosť sa porozprávať či už so psychológom alebo som bola navštíviť jednu mentálnu koučku, s ktorou som sa rozprávala veľmi veľa hodín a ktorý mi v tej danej situácii pomohla,“ pokračovala.

„Ono to išlo dole kopcom zo dňa na deň a keď už som sa ocitla v stave, kedy som ostala ležať na gauči a rodina videla, že sa z neho nedvihnem, tak som si uvedomila, že buď alebo. Buď si toto všetko podstúpila preto, aby si zostala na tom gauči a vzdala to pred koncom alebo sa jednoducho dvihneš, vytočíš patričné telefónne čísla a budeš to riešiť. Lebo tam naozaj veľa času nezostávalo do toho finále,“ dodala Gašparíková s tým, že jej terapeutke otvorili oči v tom, že robiť chyby je normálne.