Veľké FINÁLE markizáckej Farmy: Historicky najvyššia výhra a... TOTO je VÍŤAZ!

Uplynulý týždeň sa na markizáckej Farme niesol v znamení súbojov. Poslední šiesti súťažiaci si každý deň merali sily v súbojoch, za ktoré získavali zlaté tehličky. Denis Čatlóš získal najvyšší počet kameňov, a tak mal zaručený priamy postup do finále. Niku Škrváňovú tam posunuli exfarmári, no a Lucia Gašparíková si svoju miestenku musela vybojovať v dueli s Miroslavou Bartákovou Kozárovou.

No a tí si v nedeľu zmerali sily vo veľkom finále o historicky najvyššiu výhru 83 600 eur. Víťazom sa stal ten, ktorý mal po siedmich disciplínach na svojom konte najvyšší počet bodov. Bodovalo sa nasledovne: prvý získal 15 bodov, druhý 5 bodov a ten, čo v disciplíne skončil na poslednom mieste, nezískal nič.

Prvou disciplínou bolo Farmárske domino. Úlohou finalistov bolo poskladať doštičky na kladinu tak, aby tá posledná padla do vedra. Denisovi však domino dvakrát popadalo, takže skončil posledný. Na druhom mieste skončila Lucia a ako prvej sa doštičky podarilo správne poskladať Nike. Po prvej disciplíne tak bol stav - Denis: 0, Lucia: 5, Nika: 15

V druhej disciplíne s názvom Utopené heslo finalisti skladali slovo, ktoré našli na dne skleneného valca plného loptičiek. Na zdolanie tejto úlohy mali 6 minút. Ako prvej sa to podarilo Lucii, druhý skončil Denis a na poslednom mieste skončila Nika. Po druhej disciplíne tak bol stav bodov - Denis: 5, Lucia: 20, Nika: 15

V tretej disciplíne s názvom Rozkroj pôjde o odhad finalistov. Ich úlohou bude rozkrojiť ovocie a zeleninu a presnú polovicu. To, komu sa to podarilo najpresnejšie, overila váha. Po troch pokusoch sa to najpresnejšie podarilo Denisovi, na druhom mieste skončila Nika a posledná bola Lucia. Po tomto kole bol stav bodov - Denis: 20, Nika: 20, Lucia: 20

Štvrtou disciplínou bol Bosí labirint. Úlohou finalistov bolo najprv si vysekať z ľadu kovovú guličku, ktorú sa potom snažili dostať do stredu labirintu iba pomocou nôh. Ako prvej sa to podarilo Nike, druhá skončila Lucia a tretí Denis. Bodový stav po tejto disciplíne bol - Denis: 20, Nika: 35, Lucia: 25

Piatou disciplínou bol Vedomostný kvíz. Jeho pravidlá však boli iné, ako na Farme. Pripravených pre finalistov bolo 10 otázok a odpovedal len ten, ktorý sa prihlásil. Za správnu odpoveď sa prirátali 2 body, no za nesprávnu sa rovnaký počet odpočítaval. Po tejto disciplíne bol stav bodov - Denis: 16, Nika: 39, Lucia: 27

Celých 30 bodov mohli pripísať na konto jedného z finalistov diváci svojimi SMS hlasmi. Najviac SMS-iek, konkrétne 8 720 získala Nika. Po tejto disciplíne tak mala výrazný náskok, čo jej mohlo pomôcť v tej poslednej. Stav bodov bol - Denis: 16, Nika: 69, Lucia: 27

Posledná disciplína, ktorá rozhodla o absolútnom víťazovi Farmy 15, niesla názov Boj o víťazné konto. A tú sa podarilo vyhrať Lucii Gašparíkovej, a tak si z finále odniesla rekordnú výhru 83 600 eur. „Pomôžem manželovi v biznise. Peniažky pre rodinu. Podelím sa aj s finalistami a Emke dám peniaze na auto,“ vyjadrila sa víťazka Lucia.

