Finále Farmy čelí OBROVSKEJ kritike: Diváci zúria... Markíza REAGUJE!

BRATISLAVA - Tohtoročná Farma má za sebou svoje finále, z ktorého ako víťazka vzišla Lucia Gašparíková. Celý večer bol mimoriadne napínavý a takmer až do samého konca to vyzeralo tak, že výhru v podobe 83-tisíc eur si odnesie Niki Škrvaňová. Lenže, všetko dopadlo úplne inak...

Čo si diváci pamätajú, víťazstvo v doterajších sériách Farmy väčšinou fungovalo na úplne inom princípe. Až do konca išlo o to, kto z finalistov získa najviac bodov, pričom si vedeli výrazne prilepšiť prostredníctvom diváckeho hlasovania. A tak až doteraz nevyhral nik, o kom by si väčšina verejnosti myslela, že si to vôbec nezaslúži. To sa ale zmenilo.

Víťazkou sa stala Lucia, ktorú fanúšikovia šou nemohli ani cítiť. V poslednom období svojho pôsobenia na Farme sa im pre neustále intrigovanie úplne zhnusila a dali jej to aj pocítiť. Po návrate domov čelila nechutným správam, niektorí anonymní hejteri jej vraj dokonca vyhrážali a priali jej smrť. Na popularite, naopak, získala Niki, ktorú mnohí považovali za "najmenšie zlo", keďže taktizovala menej, než ostatní finalisti.

A vyzeralo to tak, že víťazstvo bude patriť práve jej. Po prvých disciplínach nekompromisne viedla, potom vďaka diváckemu hlasovaniu získala 30 bodov navyše. Avšak to, že na jej konte napokon svietilo najviac bodov, v konečnom dôsledku prakticky neznamenalo nič. Rozhodujúcou sa stala posledná disciplína, kde sa body finalistov premenili na časový náskok.

Ako prvá teda odštartovala práve Niky, no osudným sa jej stalo pílenie. Predbehol ju aj Denis a do vedenia sa dostala Lucia, ktorá napokon svoj víťazný oheň zapálila ako prvá a tým pádom sa stala víťazkou celého finále bez ohľadu na počet bodov, ktorý predtým získala. A práve toto divákov poriadne nasrdilo. Ihneď po skončení finále začali v diskusiách totálne zúriť.

„Stále nechápem, načo vôbec boli ostatné disciplíny, keď aj tak rozhodovala len posledná? A ešte hentá to nakoniec vyhrá? Hrozné," napísala pani Simona. „Výborne, Markíza. Takže celé finále bolo vlastne postavené na jednej disciplíne? Wau," hromžila ďalšia diváčka. „Najhoršie finále Farmy. Keď sú dve a pol hodiny vysielania a hlasov od divákov prevážené jedinou disciplínou. Výsmech. Na Nikinom mieste by som bola nas*atá jak delo," myslí si istá Pualína.

„Toto nie je normálne. Tak Niki získa 30 bodov navyše za SMS hlasy od divákov a s takým náskokom proti ostatným aj tak prehrá, lebo jedna disciplína. O čom to celé potom bolo? Nechápem. Načo sme vôbec hlasovali, keď vyhrala aj tak Lucia? Totálne nespravodlivé," napísala Lenka, pričom obdobne ladených komentárov sú v diskusiách doslova stovky.

My sme teda k celej veci oslovili aj samotnú televíziu. Aké je teda ich stanovisko? „Posledná disciplína bola rozhodujúca už 3. sezónu. Každý rok sa snažíme priniesť do finále atraktívne novinky. Tento rok to bol práve veľmi dôležitý časový náskok, ktorý si farmári mohli postupne nazbierať a zužitkovať ho v poslednej disciplíne. Skladala sa z aktivít, s ktorými sa farmári na statku stále stretávali. Išlo o kombináciu disciplín z bojov o záchranu, ktorú farmári veľmi dobre poznali," povedala pre Topky.sk Zuzana Ďuricová, PR manažérka šou Farma.

