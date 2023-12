Lucia doplatila na šikanovanie Adama: Vyhrážky smrťou!

(Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Už dnes večer nás na obrazovkách televízie Markíza čaká finále tohtoročnej série Farmy. Do TOP trojky sa prebojovala Niky, Denis a takisto aj temperamentná Lucia. No a práve ona je tŕňom v oku väčšiny divákov. Po tom, čo sa finalisti dostali zo statku domov, rázna fitnesska dostala svoje pôsobenie na Farme poriadne vyžrať!

Lucia už od samého začiatku patrila k šúťažiacim, na ktorých mali diváci pomerne rozkolený názor. Kým jednému táboru jej temperament "zapasoval", ten druhý jej nedokázal prísť na meno a pokladali ju za falošnú. No a jej popularita u fanúšikov začala prudko upadať v momente, keď sa spojila s Mirkou. Táto dvojica začala tvrdú taktickú hru a na svojich kolegoch nenechali suchú ani nitku.

Absolútny vrchol prišiel v momente, keď z hry vypoklonkovali obľúbeného Adama. Ten obetoval 10-tisíc zo spoločného rozpočtu, aby získal imunitu a vstupenku do zlatého týždňa. A Mirka s Luciou mu to dali poriadne vyžrať. Rozhodli sa, že Adama psychicky zdeptajú a vyčlenia ho z kolektívu. Plán im napokon vyšiel a Adam sa rozhodol, že z Farmy "dobrovoľne" odstúpi.

(Zdroj: TV Markíza)

Keď sa ho zbavili, opreli sa aj do ďalších súťažiacich. A diváci začali mať naozaj dosť. To, ako ich stratégia dopadla, sa dievčatá zrejme dozvedeli až v momente, kedy sa dostali späť domov a zistili, čo si o nich myslí verejnosť. Celá ich taktika mala doslova nechutné dôsledky. Lucii sa totiž ľudia začali vyhrážať a zo života jej robia hotové peklo.

V rozhovore s markizáckom Teleráne Lucia priznala, že nie je dňa, aby jej v schránke na sociálnych sieťach nepristala nepríjemná správa. . „Reagovala som ťažko, pokiaľ sa ti ľudia vyhrážajú smrťou a je to na dennej báze. A prajú šikanu tvojej dcére a psychika si to odniesla,“ prezradila, no a proti odsudzovaniu zo strany divákov sa postavila.

Zobraziť galériu (4) (Zdroj: TV Markíza)

Na tom, čo urobili Adamovi, zjavne nevidí nič zlé. „To nebola šikana, bol to silný psychický tlak vytvorený na spoluhráča, ktorého sme v rámci hry považovali za silného,“ bráni sa. „Jednoducho sme využili situáciu a snažili sme sa ho položiť psychicky,“ dodala Lucia,ktorá zjavne nemala ani najmenšie tušenie, ako sa jej toto taktizovanie napokon vypomstí.

(Zdroj: TV Markíza)