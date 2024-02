Zostrelili ho či nie? Vyhýbavá odpoveď Mareka Rozkoša o osude Kučeru z Dunaja veľa naznačuje

Marek Rozkoš (Zdroj: Vlado Anjel)

Marek Rozkoš sa najviac zviditeľnil v seriáli Dunaj, k vašim službám, kde stvárňuje Petra Kučeru. Herec pochádza z piatich súrodencov a sám je už otcom dvoch detí, Hanky a Marka, ktoré má s manželkou, divadelnou herečkou Katarínou. Hoci žije vo Zvolene, pochádza z východu od Prešova a k tomuto kraju má blízky vzťah, aj keď ľudovky mu veľa nehovoria. Oveľa viac mu imponuje to, čo robia chalani z Inconita: „Že to nie je ortodoxný folklór, ale je prerývaný a pomiešaný s inými žánrami, preto ma to oslovilo a skôr si pustím niečo takéhoto razenia“.

Zaujímalo nás však aj to, čo si on sám spieva povedzme po siedmich pohároch vína. Rovnako sme boli zvedaví, aká je jeho typicky východniarska vlastnosť a či platí, že aj on je láskavý, otvorený, pohostinný a častokrát dá aj z posledného. On potvrdil najmä ďalšiu nemenovanú vlastnosť a s úsmevom dodal: „Som rád a hrdý na to, že nielen ja, ale polovica Bratislavy sme z východu“. A či mu dal niekto pocítiť, že je východniar? Nielen to sa dozviete vo videu. Reč totiž bola aj o tom, či v seriáli Dunaj, k vašim službám naozaj skončil po tom, čo mali zostreliť jeho lietadlo. Záhadná odpoveď.

Zostrelili ho či nezostrelili? Vyhýbavá odpoveď Mareka Rozkoša o osude Kučeru z Dunaja veľa naznačuje (Zdroj: NL/Vlado Anjel)