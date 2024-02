Andy Kraus (Zdroj: Ján Zemiar)

Andy Kraus zažil drobné kamarátske zrady, ale kruté zrady vlastne nezažil a dúfa, že ani nezažije. Má však za sebou životné patálie, spojené s rozvodom a neverou: „Ja som nikdy žiadnu neveru neodhalil, žeby bola spáchané na mne, ale nevylučujem to, samozrejme, a čo sa týka mojej nevery…“, nevyhol sa odpovedi na túto tému. Práve nevera mala byť dôvodom jeho rozvodu, ktorý šokoval celé Slovensko. Kríza vyšla na povrch v roku 2016 a v novembri 2017 sa Andy s Danielou rozviedol. V tom čase už randil s priateľkou Jankou, s ktorou sa zosobášili v roku 2019, keď už bola necelý rok na svete ich spoločná dcéra Adelka. Nebolo to príjemné obdobie a je rád, že túto trpknú skúsenosť už má za sebou.

Muži však majú teóriu, že neveru treba zatĺkať, zatĺkať a zatĺkať. Zastáva tento názor aj Andy alebo je lepšie sa priznať? Rozprávali sme sa aj o tom, čo v mysli muža znamená „jednorazovka“ a čo dlhodobý milenecký vzťah. A pýtali sme sa aj na to, či by on sám dokázal tolerovať a odpustiť neveru: „Je to tom, za akých okolností sa to stalo a o čo všetko by som prišiel,keby som neodpustiť, ale určite by ten vzťah nabral iné kontúry“, a prihodil aj slová o súčasnom vzťahu. Vypočujte si aj to, či by dokázal manželke prehliadať mobil alebo počítač.

Andy Kraus otvoril boľavé rany: Moja NEVERA ZABOLELA! (Zdroj: NL/Vlado Anjel)