Marek Rozkoš by bol ROZKOŠNÝ aj na parkete: Prečo naňho v Let´s Dance zabudli?

Marek Rozkoš (Zdroj: Ján Zemiar)

Marek Rozkoš sa dostal do povedomia divákov najmä vďaka seriálu Dunaj, k vašim službám, kde hrá syna majiteľa obchodného domu, Petra Kučeru. V začiatkoch ho výzorovo aj farbou hlasu prirovnávali k Tomášovi Maštalírovi, ktorý je jeho seriálovým bratom. Marek je však nielen vynikajúci herec. Vie celkom slušne spievať a podľa všetkého je aj dobrý tanečník: „Dovolím si tvrdiť, že aj po tanečnej výchove, ktorú sme mali vrámci vysokej školy, by som niečo odtancovať vedel. Veľmi ma bavia spoločenské tance, zvlášť latinsko-americké, lebo sú svieže a temperamentné, takže k tomu mám asi najbližší vzťah“. Prečo teda nie je v Let´s Dance? To už síce nie je otázka naňho, ale odpoveď prišla aj tak...

Marek Rozkoš - tanec (Zdroj: NL/Vlado Anjel)