Divaci Markízy ZÚRIA: Vytočil ich odchod Adama… Spisujú PETÍCIU!

(Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Tohtoročnou sériou Farmy otriasol škandál, aký nenastal v žiadnej z predchádzajúcich sérií. Adam Rohárik dostal možnosť získať priamy postup do semifinále. Háčik bol v tom, že ho Alica postavila pred dilemu. Za zlatú vstupenku musel obetovať 10-tisíc zo spoločného rozpočtu. No a 42-ročný pracant sa rozhodol, že táto suma mu zato stojí. To že uprednostnil sám seba, však poriadne nahnevalo ostatných farmárov...

Do Adama sa následne všetci pustili. A najviac "vyžrať" mu to dali Lucia a Mirka. Dohodli sa na tom, že ho psychicky zdeptajú, čo sa im aj podarilo. Adam sa zložil, rozplakal, celú situáciu oľutoval a napokon sa rozhodol, že statok definitívne opustí. To, že Rohárik skončil v slzách a napokon so súťažou skoncoval, nenechalo divákov chladnými.

To, ako sa k nemu spoluhráči zachovali, označujú ako totálnu šikanu. Mnohí sa dušujú, že po odchode Adama nebudú mať komu fandiť, keďže on si podľa nich zaslúžil celú výhru najviac. A najmä - čo si budeme hovoriť, fanúšikovia sú názoru, že rovnako ako on by sa rozhodli aj ostatní. Akurát, že sa k tomu nepriznávajú. Predsa len, vidina finančnej výhry je pre hráčov najväčšou motiváciou, a tak sa niet čo čudovať, že sa Adam rozhodol poistiť si svoje miesto v semifinále, keď už takúto možnosť dostal.

(Zdroj: TV Markíza)

Jeho emotívny odchod dostal divákov do takej vývrtky, že sa rozhodli spísať petíciu, ktorou požadujú jeho návrat. „Podpíšte túto petíciu, aby sa Adam Rohárik vrátil do finále a mal možnosť vyhrať Farmu 15. Odišiel kvôli odpornej šikane zo strany troch falošných účastníkov a zaslúži si vyhrať. Najväčšiu robotu na celej Farme odrobil Adam, všetkých naučil veľa a bez neho by nemali ani polovicu tých peňazí, čo majú," píše v opise autor petície.

Tú doposiaľ podpísalo naozaj veľké množstvo ľudí, ktorí názor autora zdieľajú. „Podpisujem, lebo Adam Rohárik odišiel kvôli verejnej šikane, ktorú dopustila televízia Markíza. Zaslúži si vyhrať," napísala istá Simona. „Podpisujem, zaslúži si byť vo finále. Nebolo pekné od ostatných farmárov, ako sa k nemu zachovali, pretože by to urobil každý jeden z nich. Hnus," myslí si zasa Dominika.

Mnohí sa zaujíjmajú aj o to, ako Adama podporiť finančne. Na internete už dokonca vznikla i zbierka. Na oficiálnom Instagram Adama Rohárika však správcovia jeho profilu dali vedieť, že zverejnený bankový účet nie je Adamov a vyzývajú verejnosť, aby naň peniaze v žiadnom prípade neposielali. Ak majú teda fanúšikovia záujem Adama podporiť, okrem petície je nateraz jedinou možnosťou to, aby sa mu ozvali osobne cez jeho oficiálny profil.