Mirka VYTOČILA polovicu Slovenska: Drsné odkazy pre ADAMOV zlatý lístok… FUJ, môžeš sa HANBIŤ!

BRATISLAVA -V posledných dňoch Farmou otriasla kauza, aká tu ešte nebola. Keď sa Adam rozhodol, že zo spoločného rozpočtu obetuje 10-tisíc (ktoré si bez debaty počas trvania šou poriadne odmakal), aby dostal imunitu a vstupenku do zlatého týždňa... Nuž, všetci vieme, ako nešťastne to dopadlo. Spoluhráči ho z Farmy doslova vyšikanovali. Sympatický pracant si pobalil kufre a zlatý lístok ponúkol Mirke. Tá ho odmietla, a tak po Adamovom odchode zostal ležať na stole...

Farmári sa následne pokúsili lístok vymeniť naspäť, Alica však na túto dohodu nepristúpila. Napokon ho predsa len získala Mirka, ktorá sa dušovala, že si ho v žiadnom prípade nevezme a tvrdila, že chce, aby sa hráči do finále prebojovali fér. Alica ale vyhlásila, že niekto si ho vziať predsa len musí.

Voľba tak padla na Mirku, ktorá bola s Luciou lídrom "vyšikanovania" Adama a spoločne sa rozhodli ho psychicky zdeptať. Čo sa im aj podarilo. Hoci sa Mirka najprv trochu okúňala, spoluhráči ju napokon predvedčili, aby si lístok predsa len vzala, pretože si to zaslúži a do duelu už vraj aj tak nepôjde.

To, že ho získala práve ona, však poriadne nasrdilo televíznych divákov, ktorí jej v posledných dňoch nakladajú, čo sa do nej zmestí. To, že vstupenku do zlatého týždňa prijala, považujú fanúšikovia šou za vrchol pokrytectva a nenechali na nej suchú ani nitku.

„Hlavne, že hovorila, že si vždy stojí za slovom. A potom si zoberie 10-tisícový lístok, ktorý mal byť Adamov a pre ktorý ho šikanovali a vyhnali. Fuj, je to hnus," myslí si pani Ivana. „Je mi z nej na grcanie. Mira, ty sa po tomto vieš pozrieť do zrkadla? Som si myslela že to, ako ste s Luciou vyhnali Adama, už nič neprekoná, ale toto bol normálne že zlatý klinec. Jedna vypočítavá žena, čo sa tvárila, aká je fér," odkázala Mirke ďalšia diváčka.

Obdobných komentárov sú v diskusiách doslova stovky. A to, čo urobili Adamovi, príde fanúšikom o to nechutnejšie, že aktuálne mali farmári možnosť získať 7-tisíc späť. Podmienkou bolo to, že sa na Farmu vráti posledná "riadne" vypadnutá - Viki. Avšak všetci, vrátane Mirky a Lucie, sa zrazu rozhodli veľké peniaze obetovať a radšej zvolili možnosť, že tento týždeň sa poistia a nikto ďalší nevypadne.

„Tak strašne veľký problém bol, že sa Adam rozhodol pre seba a stiahol ich o 10-tisíc. A to si to poctivo odpracoval a na všetkom zanechal svoju ruku. Koľko z tých mincí zarobili len vďaka nemu? A zrazu sa v pohode oberú o 7-tisíc, len aby sa nevrátila Viki. Ale to už je v pohode," myslí si Milan, ktorého názor zdieľa aj množstvo ďalších fanúšikov. „Tak to je jasné teraz, že im išlo len o to, zbaviť sa Adama, lebo bol silný súper. Ani jednému to finále neprajem, ale teda po tomto najviac dúfam, že sa tam nedostanú Mira a Lucia. A ak aj áno, že nikto im nepošle ani jediný hlas. Takýto ľudia si vyhrať naozaj nezaslúžia," dodal ďalší divák.

A čo vy, aký je váš názor na celú túto situáciu? Dajte nám vedieť v komentároch. Video, ako sa Mirka dostala k zlatému lístku, si môžete pozrieť vyššie.

