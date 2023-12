Viki NALOŽILA farmárom: Psychicky ju zdeptali, Lucia je ako PLESEŇ a… TOTO je KLAMSTVO!

(Zdroj: Instagram V.T.)

BRATISLAVA - V posledných dňoch Farmou hýbala kauza okolo Adama a jeho vstupenky do zlatého týždňa, ktorá napokon skončila v rukách Mirky. Adama totiž jeho kolegovia zdeptali kvôli tomu, že si pre vstupenku dovolil obetovať 10-tisíc z ich spoločného rozpočtu. To, ako sa k nemu zachovali, divákov poriadne rozčúlilo. A to ešte nevedeli, čo sa stane potom...

To, čo ostatní urobili Adamovi, príde fanúšikom o to nechutnejšie, že aktuálne mali farmári možnosť získať 7-tisíc späť. Podmienkou bolo to, že sa na Farmu vráti posledná "riadne" vypadnutá - Viki. Avšak všetci, vrátane Mirky a Lucie, sa zrazu rozhodli veľké peniaze obetovať a radšej zvolili možnosť, že tento týždeň sa poistia a nikto ďalší nevypadne.

Divákov preto zaujímalo, čo si o dianí na Farme myslí aj samotná Viki. A veru, servítku pred ústa si vôbec nedávala. Adama si okamžite zastala. Myslí si, že pokiaľ by tam ešte bola, k jeho odchodu by nedošlo. „Všetko by bolo inak. Mne by vôbec nevadilo, že si kúpil ten lístok," hovorí Viki, ktorá dala jasne najavo, že tí čo hovoria, že by sa zachovali inak, klamú. „Každý by to spravil. A nech si tvrdia, čo chcú, že nie," dodala.

Svoj názor vyjadrila aj na margo toho, že si lístok napokon ponechala Mirka. „Čistá komédia. Ale dosiahla, čo chcela," myslí si mladá sprievodkyňa. Pekný názor nemá zjavne ani na Luciu. Keď sa jej sledovatelia spýtali, čo si o nej myslí, zverejnila veľavravný obrázok plesnivej jahody.

V príspevkoch, kde odpovedala na otázky, ktoré sa týkajú Farmy, otvorene priznala aj to, že medzi aktuálnu zostavu by sa už nevrátila. A to aj kvôli tomu, ako prebiehal jej duel s Niki. „Zdeptalo ma, ako farmári kričali, nech ma roz*ebe a videla som, že ma tam nechcú. Keď som videla tie tváre, v mojom vnútri som si priala ísť domov a nechcela som tam s nimi tráviť už ani hodinu," dodala úprimne.