KONIEC markizáckej lásky: Tarrovi nevydržal ani druhý vzťah… ROZCHOD s Marcelou!

Marcela Dolniaková a Tomáš Tarr (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Bol začiatok júna, keď vyšlo najavo, že Petrane a Tomášovi Tarrovi, ktorí sa dali dokopy vďaka šou Ruža pre nevestu, to nevyšlo a po niekoľkomesačnom vzťahu nasledoval rozchod. Krátko nato médiá zaplnili informácie o tom, že televízny ženích už nesmúti a dokopy sa dal s inou súťažiacou - Marcelou Dolniakovou. No a neubehli ani tri mesiace a verejnosť šokovala nečakaná novinka - Tomáš a Marcela sa rozišli!

V podstate už od samého začiatku vzťahu sa Tomáš a Marcela museli vysporiadavať s veľkým tlakom verejnosti. Ich vzťah bol pod drobnohľadom televíznych divákov, no a dvojica sa netajila tým, že neustála medializácia im príliš nevonia. Na pohode im zrejme nepridalo ani to, že prednedávnom sa k začiatku ich vzťahu začala bez servítky pred ústami vyjadrovať aj Tomášova ex - Petrana.

Tomáš Tarr a Marcela Dolniaková (Zdroj: Ján Zemiar)

Tá tvrdila, že zaľúbenci si začali ešte počas toho, ako s Tomášom tvorila pár ona. Aj napriek tomu to vyzeralo tak, že televízny párik spolu drží a kritika verejnosti či bývalých neviest zo šou ich nerozhodí. Marcela si Tomáša vo veľkom zastávala, no a urobila tak aj pred pár dňami, keď vyšiel rozhovor, kde im Petrana obom naložila a pustila sa najmä do Tomáša.

O to väčšie prekvapenie nastalo, keď tmavovláska v sobotu navečer zverejnila spoločný záber, prostredníctvom ktorého oznámila rozchod.

