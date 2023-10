Známy Slovák sparodoval markizáčku: Tá ZÚRI... Podáva na neho trestné oznámenie!

Známy Slovák si vystrelil z markizáckej nevesty (Zdroj: TV Markíza/ Instagram F.J.)

Ruža pre nevestu sa rýchlosťou svetla dostala do povedomia verejnosti. Každý divák, ktorý obľubuje reality šou, sa nevedel dočkať, kedy začne vysielanie na markizáckych obrazovkách. Prvá séria naozaj zožala úspech, a tak sa v Záhorskej Bystrici rozhodli aj pre pokračovanie.

18 neviest bojovalo o srdce Tomáša Tarra. Do spomínanej šou sa prihlásila aj čiernovláska Tina, ktorá ženícha neočarila a poslal ju domov v prvej trojici. Avšak jej vystupovanie v televízii zaujalo niekoho úplne iného. Presnejšie ide o Filipa Jovanoviča, známeho pod prezývkou Jovinečko, ktorý sa preslávil paródiami a vtipnými videami.

(Zdroj: TV Markíza)

Ten ešte v marci zverejnil video, v ktorom sparodoval spomínanú nevestu. A po viac ako pol roku Tina nabrala odvahu a rozhodla sa prehovoriť o tom, čo dlho držala v sebe. „Čo osud nechcel, zaujala som Jovinečka namiesto Tomáša Tarra a urobil si zo mňa srandu pred celým Slovenskom, z čoho som mala úzkosti a vážne zdravotné problémy, takmer som oslepla. Pol roka som sa z toho spamätávala, konečne som ok a začínam riešiť veci, ktoré pol roka kvasili,” priznala na Instagrame.

Ako potvrdila pre Topky.sk, opakovane ho žiadala o stiahnutie videa a verejné ospravedlnenie. No nič také z jeho strany neprichádzalo. „Jeho reakcia bola najskôr ignorácia a následne verejné osočovanie a zastrašovanie. Video nestiahol, chybu si neuznal, neospravedlnil sa, namiesto toho si ma zablokoval,” vyjadrila sa pre našu redakciu Tina.

Túto situáciu plánuje riešiť právnou cestou. „Budem to riešiť tak, ako si pán Jovanovič vyžiadal. Trestným oznámením za nebezpečné verejné vyhrážanie a osočovanie, poškodenie mena, zosmiešnenie mojej osoby bez akéhokoľvek súhlasu, (ne)úmyselné ublíženie na zdraví, za psychickú a finančnú ujmu. Pán Jovanovič bude čoskoro štekať na polícii alebo v ústave, kam patrí,” pokračovala.

„Veľa ľudí z môjho okolia sa mi čuduje, prečo venujem pozornosť a energiu takémuto človeku, ale spôsobil mi vážne zdravotné problémy aj finančnú ujmu, ale hlavný dôvod je moja rodina, ktorá sa nebude cítiť zle kvôli tomu, že Jovi potrebuje peniažky na ďalšiu dovolenku... Nikto toto nerieši, lebo je to na ostré lakte a na dlhú cestu, niektorí sú vďační, že im Jovi urobí reklamu (nech je akákoľvek), ale ja o takúto reklamu nestojím a ani ju nepotrebujem. Tieto veci treba vo všeobecnosti regulovať a tvrdo sankcionovať, lebo duševné zdravie je veľmi krehké a je to veľmi aktuálna téma,” dodala na záver. V tejto súvislosti sme kontaktovali aj samotného Jovinečka, no ten na naše otázky neodpovedal.

(Zdroj: Instagram T.G.)

(Zdroj: Instagram T.G.)