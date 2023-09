Plačkovej syn Dion oslavuje 1. narodeniny: Aha, prvýkrát ho ukázala!

Zuzana Plačková prvýkrát ukázala syna Diona. (Zdroj: Instagram Z.P.)

BRATISLAVA - Dnes je to presne rok, čo sa zo Zuzany Plačkovej stala mama synčeka Diona. Doposiaľ si mamička svoj malý poklad strážila a pred svetom ho schovávala. No na 1. narodeniny urobila výnimku a prvýkrát ho naplno ukázala. Aha, podobá sa na mamu či otca?

Hoci je Zuzana Plačková na sociálnych sieťach mimoriadne aktívna a so sledovateľmi zdieľa naozaj veľa, jednu vec si celé mesiace nechávala pre seba a najbližších. Jej sledovatelia na sociálnej sieti Instagram doposiaľ netušili, ako jej malý syn Dior vyzerá. Dnes drobec oslavuje svoje 1. narodeniny a pri tejto príležitosti hrdá mamička urobila výnimku.

„Moje bábätko má dnes rok. Už týždeň pri pomyslení ako ten čas letí a že už je z teba chlapček, plačem. Pred rokom som ťa nazvala Miracle Baby a ty ním naozaj si. Čo ty si ma naučil za ten rok, ma nikto nenaučil za 30. Kompletne si zmenil moju osobu, moje priority. Naplnil si ma tou najväčšou láskou a urobil si z nášho domu domov,“ vyznala sa na sociálnej sieti.

„Slovami, vetami sa nedá opísať, ako moc ťa s tatom milujeme. Tak, ako je vesmír nekonečný, tak ešte viac milujeme tvoj šibalský úsmev. Prajeme všetku lásku, šťastie, zdravie sveta. Ďakujeme za teba pánu Bohu každý deň. Náš najkrajší rok a dni života sú vďaka tebe,“ dodala a pridala video, na ktorom vidno malého Diona. Profil má síce súkromný, no aj tak sa pohľadom na jej drobca môže pokochať viac ako 880-tisíc ľudí. Zuzana ukázala tváričku svojho syna v plnej paráde, no nakoľko ide o dieťa, my sme sa rozhodli mu oči predsa len prekryť.

(Zdroj: Instagram Z.P.)