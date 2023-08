(Zdroj: Maarty)

Aj napriek tomu, že informácia o vzťahu Andreja a pôvabnej Mišky sa prevalila až v roku 2017, časom vyšlo najavo, že pár tvorili podstastne dlhšie. S Andrejovou niekdajšou manželkou Editou, ktorá je matkou jeho detí, sa mu ale podarilo rozviesť až v októbri 2018.

Konanie trvalo dlhých 10 mesiacov. Jeho vzťahu z mladšou partnerkou síce v tom čase mnohí neverili a tvrdili, že zrejme pôjde len o krátkodobý románik, dvojica ale dokázala, že láska medzi nimi je skutočná.

Andrej Bičan o SÚKROMÍ: Svadba je NEVÝHODA... Dieťa musí chcieť ONA! (Zdroj: Maarty)

Dnes už sú Andrej Bičan a jeho Michaela považovaní za stabilný pár. Mladá brunetka perfektne vychádza aj s jeho deťmi, no a v súvislosti s ich vzťahom sa čoraz častejšie skloňuje slovo "svadba", To, že medzi partnermi príde aj k oficiálnemu "áno" pred oltárom, nám potvrdil samotný moderátor. Nedávno totiž prijal pozvanie do našej redakcie, kde nám počas rozhovoru porozprával o svojich moderátorských začiatkoch, prezradil, ako vidí svoju kariéru, no otvorene prehovoril aj o svojom súkromí.

Ak vás zaujíma, ako si Andrej a Michaela predstavujú svoju svadbu, kedy sa bude konať či to, prečo rozhodnutie o spoločnom dietati Andrej necháva na svojej nežnejšej polovičke... Pozrite si náš video-rozhovor vyššie!

