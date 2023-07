Mega KAUZA v českom šoubiznise: BITKA hviezdy Survivoru kvôli NEVERE… Ty prodejná lesbo!

Influencerka a pokerová hráčka Barbora Mlejnková svoju prchkú povahu predviedla už v markizáckej šou Survivor. V tej sa napokon nezdržala dlho a už po pár týždňoch ostrov opustila. Návrat do reality však pre ňu vôbec nebol sladký... Jej partnerka Veronica Biasiol jej totiž oznámila, že ju 10 mesiacov podvádzala s inou ženou.

Galéria fotiek () Barbora Mlejnková s partnerkou Veronicou Biasiol

Zdroj: Instagram B.M.

Dvojica síce toto náročné priznanie ustála, no vzhľadom na Bárinu povahu bolo len otázkou času, kedy vybuchne. A už je to tu... Milenky nedávno trávili dovolenku v Chorvátsku a zatiaľ čo cez deň si užívali more, večer sa zabávali na známej párty pláži Zrće. No zhodou okolností sa tam v tom istom čase nachádzala aj žena, s ktorou Veronica Báru podvádzala.

Stačilo tak pár drinkov a už bol oheň na streche. Sociálnymi sieťami sa začalo šíriť video, ktoré zachytáva zjavne alkoholom potuženú Mlejnkovú, ako nadáva neznámemu mužovi. „Ty sa ma bojíš? Poď sem, nie?! Ty vole, mi budeš šukať dievča? Drž p*ču, vole,“ kričí ako zmyslov zbavená. Je evidentné, že nehovorí s mužom, ale s niekým, kto stojí za ním.

No keďže bránil Mlejnkovej hlavného "nepriateľa", vyslúžil si zopár faciek. „Vypadni odtiaľto, vypadni,“ hulákala influencerka. Českému Expresu sa ozvala samotná milenka Alica, ktorá celú situáciu priblížila. Báru vraj nikto nevyprovokoval, myslela si však, že vedľa Alice stojí Veronica. A tak vznikol celý problém. „Bára píše, že by som mala prestať fetovať, ale prestať by mala skôr ona, keď nerozozná ani svoje dievča,“ vyjadrila sa Alica.

Na margo kauzy sa na sociálnej sieti Instagram vyjadrila aj samotná Bára. Povenovala sa predovšetkým komentujúcim, ktorí sa vyjadrovali na adresu jej partnerky. „Príď mi to o nej každý jeden povedať do očí a dostaneš hneď tri facky,“ napísala na svoj profil. „Neriešila som to doteraz, pretože mi to je úplne u p*dele! Keď sa tu bude stále niekto vyhrážať mne a môjmu vzťahu. Ali, stiahni sa, keď nechceš, aby každý vedel, čo si zač. Vrátane polície. Ešte jedna vyhrážka... Čakám veľké ospravedlnenie, ty skazená predajná lesba,“ dodala Bára.