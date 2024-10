Fico zverejnil šokujúce novinky: Ďalší pokus o atentát! Na Dukle chytili ozbrojeného muža

Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Premiér Robert Fico prehovoril o atentát na svoju osobu v rozhovore pre denník Štandard. Stručne sa vrátil k májovému incidentu z Handlovej. „Mal som kus šťastia. Ale nejako špeciálne o tom nebudem hovoriť ani teraz,“ povedal premiér. Strelca Juraja Cintulu Fica opísal ako politického aktivistu „konkrétnej politickej strany“, ktorý „chodil na konkrétne mítingy, kde bol veľmi aktívny“. Jeho rozhodnutie strielať v Handlovej zrejme nebolo impulzívne. „Trikrát prišiel na verejné stretnutia, kde som bol aj ja. Trikrát tam prišiel so zbraňou,“ uviedol Fico.

ATENTÁT na premiéra: Zábery streľby na Roberta Fica (Zdroj: Profimedia.sk/RTV Prievidza)

Týmto pokusom pritom snahy o atentát zrejme neskončili. „Horšie je, že tieto pokusy sa objavujú aj potom. Mali sme incident na Dukle, o ktorom zatiaľ verejnosť nebola informovaná,“ prezradil „Zachytili sme veľmi militantného človeka, ktorý ma nenávidí vzhľadom na moje postoje k Ukrajine. Bol so zbraňou, našťastie sa nedostal do zóny, kde sme boli my, politici, a išiel do zóny, kde boli ľudia. Tam prechádzal cez rám na detektor kovov, zistilo sa, že má plne nabitú zbraň,“ dodal.

Oslavy na Dukle sa konali 6. októbra pri príležitosti 80. výročia Karpatsko-duklianskej operácie, ktorá mala za úlohu pomôcť Slovenskému národnému povstaniu. Zúčastnili sa ich viacerí členovia vlády a poslanci parlamentu, prítomní bol aj prezident Peter Pellegrini a premiér Robert Fico.