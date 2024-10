TOTO už nie je rozkoš ale utrpenie: Žena má 50 orgazmov za deň! Nemôže vyjsť z domu ani pracovať

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Žena z USA píše na Reddite o svojej vážnej chorobe, ktorá ju zaťažuje a znemožňuje každodenný život. The New York Post uvádza, že 29-ročná žena trpí zriedkavou chorobou Persistent Genital Arousal Disorder (PGAD), ktorá spôsobuje jej neúmyselné sexuálne vzrušenie a vedie k častým orgazmom. „Nie je to niečo, čo by ste chceli mať... môže to byť veľmi stresujúce,“ vysvetľuje vo svojej správe.

Choroba PGAD: Stav, v ktorom „nastáva neželané vzrušenie v genitáliách“

Klinika Cleveland popisuje PGAD ako stav, pri ktorom dochádza k „neželanému vzrušeniu v oblasti genitálií, ktoré sa nedá zmierniť ani jedným alebo viacerými orgazmami“. Žena tvrdí, že v niektoré dni zažije až 50 orgazmov. Podľa New York Post sa vyhýba určitým aktivitám a oblečeniu, aby nezhoršovala jej príznaky. Napríklad tvrdé povrchy alebo zvuk motorky môžu vyvolať jej vzrušenie nechcený záchvat. 29-ročná žena ďalej uvádza, že v minulosti počas neželaného záchvatu vzdychala, teraz to však znie väčšinou, akoby mala bolesti.

Žena sa bojí nekontrolovaných orgazmov

Hoci je teraz menej citlivá na podnety, choroba má stále vážny dopad na jej život. "Objednávam si oblečenie a potraviny online a väčšina mojich stretnutí je cez telemedicínu," hovorí a dodáva, že žije sama a "nemôže pracovať" podľa New York Post dokonca zmeškala dôležité udalosti, ako je pohreb svojej matky zo strachu z nekontrolovaných orgazmov.

5 kritérií na diagnostikovanie PGAD:

Genitálne vzrušenie trvá hodiny až dni. Vzrušenie nastáva bez sexuálnej túžby. Vzrušenie zostáva aj po orgazme často nevyhnutné. Vzrušenie je rušivé a nechcené. Genitálne vzrušenie spôsobuje bolesť.

Choroba PGAD je málo preskúmaná

Príčina PGAD je nejasná, ale existuje podozrenie, že môže súvisieť s traumou v detstve alebo s vedľajšími účinkami antidepresív. Odborníci pripisujú ochorenie rôznym faktorom ako kŕčové žily v panve či cysty na chrbtici. Keďže PGAD je málo preskúmaná a postihuje len 1 % žien, ženy sa často stretávajú s nepochopením a odmietaním svojej choroby. „Je toho príliš,“ hovorí na záver.

Muž trpí 100 orgazmami denne po vyskočení platničky

Ale nielen ženy môžu trpieť PGAD, choroba môže postihnúť aj mužov. Platí to aj pre Američana Dalea Deckera, ženatého otca dvoch synov. Trpí vzácnym a bolestivým ochorením po vyskočení platničky. To spôsobuje, že má okolo 100 orgazmov denne, čo má obrovský vplyv na jeho život. Decker sa vyhýba publicite kvôli trápnym incidentom a má takmer trvalú erekciu.