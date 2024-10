Vládna trojka lieta v problémoch: PRVÁ REAKCIA, vinu hádžu na opozíciu! PS a SaS hovoria o konci koalície

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA – Koalícia momentálne nemá v parlamente dosť poslancov. V najbližších dňoch totiž odmietajú prísť do pléna traja poslanci okolo Rudolfa Huliaka a vládna trojka nemôže používať ani s Jánom Blcháčom (Hlas-SD), ktorý je pre vážne zdravotné problémy PN. K dispozícii tak má len 75 poslancov, čo je málo. Potrebné hlasy na to, aby bolo plénum uznášaniaschopné, mohla dodať opozícia, avšak neurobila tak. Zatiaľ čo koalícia hádže teraz vinu za nefunkčný parlament na opozíciu, tá hovorí o začiatku konca tejto vlády.

archívne video

Poslanci okolo Rudolfa Huliaka odchádzajú z klubu SNS (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Poslanci Rudolf Huliak, Ivan Ševčík a Pavel Ľupták svoje rozhodnutie nezúčastniť sa dnes a zajtra na rokovaniach a hlasovaniach odôvodnili ignoráciou zo strany koalície a vyhodením šéfa Štátnej ochrany prírody Štefana Kysela. "Dostalo sa nám odozvy, že sme nepotrební, že majú 76-ku aj bez nás,“ odkázali vládnej trojke. Parlament už preto nemohol pristúpiť k hlasovaniu, ktoré malo byť dnes dopoludnia. Hlasovať sa malo aj o odvolaní ministrov Šimkovičovej a Suska. Potrebné je totiž, aby bolo v sále aspoň 76 poslancov, koalícia však toľko aktuálne nemá a opozícia sa odmietla prezentovať. Trojica vládnych strán sa preto pri hľadaní vinníka súčasnej situácie zamerala práve na opozičné lavice. "Vládna koalícia s poľutovaním konštatuje, že opozícia blokuje rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky. Robí tak napriek tomu, že si je plne vedomá, že vládna koalícia má parlamentnú väčšinu, ktorú však v súčasných hodinách nevie uplatniť pre krátkodobú hospitalizáciu jedného koaličného poslanca. Je smutné, že opozícia neváha zneužiť na úzke politické ciele aj onkologického pacienta," uviedli.

Michal Šimečka (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Opozícia hovorí o začiatku konca

Opozičné strany však vidia situáciu inak. "Toto je začiatok konca. Sledujeme postupný rozpad Ficovej štvrtej vládnej koalície. Toto mala byť vláda, ktorá prinesie pokoj a stabilitu, namiesto toho doniesla drahotu a chaos. Zlepenec sa im rozpadá v priamom prenose. Uvidíme, či sa im podarí uplatiť politikov okolo poslanca Huliaka. Odteraz sa budú pri každom hlasovaní strachovať, či im ich zákony prejdú. Bude to permanentný chaos, a ten si ľudia nezaslúžia,“ uviedol šéf PS Michal Šimečka.



Toto „drolenie koalície“ podľa neho znamená, že po nich môže prísť vláda, „ktorá začne pracovať pre ľudí. Ktorá nebude riešiť len seba. Vďaka ktorej sa ľudia konečne budú mať lepšie. A môže prísť skôr, ako sme čakali.“ Dodal, že Robertovi Ficovi sa vládnutie rozpadá pod rukami, no on sa tvári, že sa ho to netýka.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

SaS si zasa myslí, že dnešným dňom sa rozpadla vládna koalícia. „Rozpadlo sa vládnutie štvrtej Ficovej koalície. Ľuďom nedokážu prinášať zákony. Nedokážu to, lebo nemajú nadpolovičnú väčšinu v národnej rade. Momentálne majú len 75 poslancov a vidíte, že ten chaos, ktorý sa tu ukazoval v národnej rade, vyústil až do toho, že národná rada nie je uznášaniaschopná,“ uviedol predseda strany Branislav Gröhling.

Podľa neho sa potvrdzuje, že táto vláda je vládou „korupcie, vládou umiestňovania svojich ľudí do inštitúcií.“ „Vláda háji iba záujmy korupčníkov a zlodejov. Vyzerá to tak, že takto budú pokračovať a už sa s tým ani nebudú tajiť. Pri každom jednom hlasovaní, ktoré podporí skupinka poslancov okolo Rudolfa Huliaka, bude visieť otázka kvôli čomu to podporili. Bola to igelitka s peniazmi alebo im museli ponúknuť iné benefity?,“ pýta sa.

„Vláda sa dnes ukázala v úplnej nahote. Doteraz sa starala len sama o seba, zvyšovala si platy, pomáhali zločincom, korupčníkom, pretláčali tu zlé zákony, ktoré poškodzovali spoločnosť. Celé to ukotvili tým, že zvýšili dane, zaviedli transakčnú daň, zvýšili poplatky, náklady a ľuďom tu budú rozprávať, že sú vládou stability a pokoja. Všetci vidíme, čo je pre Roberta Fica pokoj a stabilita,“ dodal.

Milan Majerský (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Podľa KDH sme zasa svedkami vládnej krízy. "Spomeňte si na sobotňajšie (26. 10.) diskusie, ako vládni predstavitelia, koaliční poslanci, svätosväte tvrdili, ako sú usporiadaní a majú dostatočné množstvo hlasov na to, aby im prechádzali zákony. Prešli tri dni a dnes sme svedkami toho, že nie sú schopní otvoriť hlasovanie k jednotlivým bodom," povedal šéf hnutia Milan Majerský.

Poslanec Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ) tvrdí, že situácia pred utorkovým hlasovaním ukázala, že vládna koalícia stratila väčšinu v parlamente, a tak stratila aj legitimitu vládnuť a mala by podať demisiu. "Celé Slovensko a všetci občania SR sa za tie dva dni, keď bude akože Rudolf Huliak štrajkovať, môžu pýtať a my sa pýtame, čo si Rudolf Huliak vypýta za odmenu, že bude hlasovať s vládnou koalíciou," skonštatoval predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko, Za ľudí, KÚ Michal Šipoš.

Veronika Remišová (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) vyhlásila, že vládna koalícia nemá väčšinu, nie je schopná hlasovať za zákony, ktoré podľa ich slov považuje koalícia za veľmi potrebné pre občanov. "Vyzývame Roberta Fica, aby občanom povedal, čo si Rudolf Huliak vypýtal za podporu vláde," uviedla s tým, že takýto chaos v parlamente ešte nevidela.

Podľa Remišovej táto vládna garnitúra namiesto konsolidácie a podpory občanov len obchoduje s dôverou verejnosti. "Slovensko si zaslúži stabilnú vládu, nie politické kupčenie s poslancami a požičiavanie hlasov," zdôraznila.