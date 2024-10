Hrozivé vyhlásenie experta: Tretia svetová vojna sa už začala! Varuje pred osou zla

Na východe Ruska sa stretli Vladimir Putin a Kim Čong-un (Zdroj: profimedia.sk)

Vojna na Blízkom východe naďalej eskaluje a svet tiež so znepokojením sleduje Ukrajinu. Správy o severokórejských jednotkách, ktoré sa pustili do boja po boku Ruska, vyvolávajú obavy z veľkého globálneho konfliktu. Podľa amerického ekonomického manažéra Jamesa “Jamieho” Dimona sa to už začalo dávno.

archívne video

Za jeden deň bolo zničených 5 cieľov: dva samohybné delostrelecké systémy, dve raketomety BM-27 Uragan a ďalší dôležitý objekt. (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

Strach z 3. svetovej vojny: Finančný expert varuje pred globálnym konfliktom

„Tretia svetová vojna už začala. Už prebiehajú bitky na zemi, ktoré sú koordinované v niekoľkých krajinách,“ povedal generálny riaditeľ americkej banky JPMorgan Chase počas prejavu na Inštitúte medzinárodných financií, uvádza portál „news.com.au“. Podľa Jamieho Dimona predstavujú súčasné konflikty na Blízkom východe a na Ukrajine už globálny konflikt. Finančný expert spôsobil ďalšími slovami znepokojenie: „Hovorím o riziku pre nás, ak sa tieto veci pokazia. Prechádzame scenáre, ktoré by vás šokovali. Ani ich nechcem spomínať.“

Čína, Rusko, Severná Kórea a Irán sú vraj „osou zla“

Jamie Dimon tiež označil Čínu, Rusko, Severnú Kóreu a Irán za „os zla“. Tieto štáty sú odhodlané zničiť globálne spoločenstvo, ktoré vzniklo po druhej svetovej vojne. Chceli by to urobiť „teraz“, nie o 20 rokov. "A ak sa pozriete do histórie, riziko je extrémne vysoké." Čína, Rusko, Severná Kórea a Irán podľa Dimona v súčasnosti predstavujú pre ľudstvo väčšiu hrozbu ako klimatické zmeny.

Partnerstvo medzi Vladimirom Putinom a Kim Čong-unom vyvoláva obavy

Čestný profesor etiky Alexander Görlach z Leuphana University v Lüneburgu vykresľuje pre „Focus online“ podobne pochmúrny obraz. V nedávnom článku hovorí o tom, čo môžu severokórejskí vojaci na Ukrajine skutočne dosiahnuť. Görlach tiež píše o spolupráci medzi severokórejským diktátorom Kim Čong-unom a vodcom Kremľa Vladimirom Putinom: „Táto nová spolupráca na osi Moskva – Pchjongjang vyvoláva obavy, že najhorší diktátori súčasnosti sa spájajú, aby spoločne zakročili proti liberálne demokratickej vláde na svete." Hovorí tiež, že do tejto „osi zla“ patria aj Čína a Irán. "S týmto novým vývojom tieto diktatúry eskalujú svoj konflikt so slobodným svetom a posúvajú celý svet bližšie ku scenáru globálnej vojny."