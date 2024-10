Mediálna VOJNA Nvotovej a Rózsu: Pustili sa do seba kvôli NOVEJ HYMNE... Uff, poriadne ostré slová!

Oskar Rózsa. (Zdroj: Ján Zemiar/ Youtube.com)

BRATISLAVA - Nová hymna vyvoláva vášne a rozdeľuje národ! Hádka vznikla aj medzi Dorotou Nvotovou (41) a Oskarom Rózsom (50), ktorý dostal jej aranžmá na starosť. Najprv svoj názor vyjadrila hudobníčka prostredníctvom blogu... No a potom sa rozhodol prehovoriť aj Rózsa. Padali poriadne ostré slová!

Pred tromi dňami sa dostala na verejnosť informácia, že slovenská hymna sa dočká nového aranžmá. Informácia okamžite rozdelila národ na dva tábory - jednému sa nápad pozdáva a druhý je zásadne proti. Svoj názor prostredníctvom blogu vyjadrila aj Dorota Nvotová. Hneď v úvode poznamenala, že Oskar Rózsa, ktorý dostal nové aranžmá na starosť, je skvelý hudobník.

Preto verí, že bude nové spracovanie hymny výborné... No zároveň dodala, že si nemyslí, že je pre tento krok správny čas. „Pretože slovenská kultúrna scéna krváca v dusivom objatí pani hlásateľky a jej šéfa Machalu,“ uviedla Nvotová vo svojom blogu s tým, že umelci, ktorí sa rozhodnú s ministerkou spolupracovať, podkopávajú kultúrny štrajk svojich kolegov. Upozornila tiež na fakt, že Rózsa za prerábku získa pekný balík peňazí.

„Je v poriadku zobrať si od štátu štedrý honorár za kvalitne odvedenú prácu na štátnej hymne. Nie je to v poriadku, keď sa to deje v situácii, keď celá scéna kľačí na kolenách, ministerka prepúšťa a vyhadzuje ľudí z inštitúcií, ako sa jej páči, a celému sektoru hrozí totálna politizácia, ideologická diktatúra a kolaps,“ pokračovala a poukázala aj na fakt, že maslo stojí 4 eurá a ľudia nemajú čo jesť.

No a to poriadne vytočilo spomínaného Rózsu. Slová svojej kolegyne nenechal len tak a rozhodol sa na ne reagovať prostredníctvom videa, ktoré zverejnil na Youtube. No a v tom zazneli poriadne ostré slová.