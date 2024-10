Ďalšie INTÍMNOSTI na markizáckej Farme: Najprv sa bránil a potom… Ježiš, to je ono!

Klára a Hruška (Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Na tohtoročnej Farme to je poriadne horúce. Pred celým Slovenskom si to rozdali Matúš s Lenkou a teraz... Ďalší farmári sa zblížili!

Klára sa na Farme najprv zbližovala s Matúšom. No ten podľahol charizme Lenky a rozdali si to priamo na terase pod kamerami. Vášeň medzi nimi vzplanula veľmi rýchlo a i keď majú vzťah ako na horskej dráhe, iskrí to medzi nimi stále. Klára potom začala prejavovať náklonnosť k Hruškovi. Pred pár dňami medzi nimi padla aj prvá pusa, no a teraz sa rozhodli povýšiť svoj vzťah o level vyššie. Počas halloweenskej noci opäť tiekol alkohol potokom.

A zatiaľ čo si iní farmári užívali atmosféru. Matej, Klára a Marek Fašiang odišli do spovednice. „Ona ma zvádza, dá sa povedať, že mi ho chytá," povedal Hruška. Potom, čo moderátor priestor opustil, sa farmár zaujímal, či by mal ich vzťah perspektívu aj po Farme. „Ja si myslím, že hej," odpovedala Klára. No a netrvalo dlho a padli ďalšie intímnosti na statku. „Chcem ísť niekde, kde netočia kamery," žiadala Klára Mateja. Chcela s ním byť osamote, a tak sa vybrali do duelantskej chatky. A po chvíli sa z nej začalo ozývať: „Klára, nerob mi to, ježis, to je ono. Áno, áno, poď ešte."

Zobraziť galériu (3) Matej Hrušovský (Zdroj: TV Markíza)

Zobraziť galériu (3) Klára Belošicová (Zdroj: TV Markíza)

Brunetka zrejme zabudla, že majú na sebe porty, a tak to, čo stvárali, si vypočulo celé Slovensko. Potom, keď prišli naspäť medzi farmárov, tvrdili, že sa nič medzi nimi neudialo. Lenka však vedela koľká bije. „On je*l! Počúvajte, Hruška je*l!” smiala sa Lenka. „Hruška, ja viem, jak to bolo, veď to poznám, ja viem, aká je Klára. Klára je proste nadržané hov*do,” podotkol Matúš.