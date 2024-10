Žena o sebe tvrdí, že je médium: Bežne ju navštevujú duchovia! Dôležitý odkaz pred prichádzajúcim sviatkom

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

S blížiacim sa Halloweenom a Sviatkom všetkých svätých sa zapájajú duchovia do života Chloe Smithovej oveľa intenzívnejšie a aktívnejšie, ako v iných častiach roka. Žena, ktorá o sebe hovorí, že je médium, pozoruje ich zvýšenú prítomnosť práve v tomto období a vôbec jej to neprekáža. Údajne stoja pri nohách jej postele a zabávajú sa aj s hračkami jej troch detí. „Cítim duchov nielen zosnulých milovaných, ale aj domácich miláčikov,“ hovorí, píše denník Mirror. „Dávajú o sebe vedieť v noci. Halloween je prebúdzanie sa mŕtvych a ja to cítim,“ dodala.

(Zdroj: Getty Images)

Írka tvrdí, že aj keď počas tohto sviatku koluje veľa energie, nie je to dôvod na obavy. „Počujete slovo Halloween a myslíte na všetky strašidelné stvorenia sveta, ale nič vám nemôžu urobiť. Len im chýbate a chcú vám dať najavo, že sú v poriadku. Ale keď sa šepot mŕtvych približuje a znamenia silnejú, ľudia cítia úzkosť,“ vysvetľuje. „Mňa obklopuje stále viac duchov, pretože som na Halloween prirodzene otvorenejšia počúvaniu mŕtvych,“ priblížila ďalej Smithová.

Verí, že duchovia prichádzajú s dôkazmi, že existuje život po smrti a dokážu byť aj hraví. „Sledovali ma. Zobudila som sa na duchov na konci mojej postele. Ale to je v poriadku, pretože mi nemôžu ublížiť. Len sa otočím a zaspím alebo ich ignorujem,“ uviedla. Raz, keď práve cez tento sviatok upratala lego, s ktorým sa hrali jej deti, o päť minút sa vrátila do izby a zo stavebnice bol postavený dom. Duchovia ju dokonca vyrušujú aj pri práci v domácnosti. „Domáce práce s nimi nikdy nekončia a ich šepot vždy upúta moju pozornosť,“ dodala.