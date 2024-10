Trápia vás unavené oči? Lekár sa podelil o jednoduchý cvik, ktorý zaručene funguje!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Podľa prieskumu pociťuje únavu očí z používania monitorov až sedem z desiatich dospelých. Štyria z nich si len zriedka spomenú na to, že by si mali od pohľadu na obrazovku pravidelne odpočinúť a 20 percent si nikdy nedáva prestávky. Certifikovaný optometrista Bryce Appelbaum uviedol, že únavu očí pomôže eliminovať jednoduchý návyk, takzvané pravidlo 20-20-20, informuje denník New York Post. „Znamená to urobiť si každých 20 minút prestávku, pozerať sa na niečo vzdialené aspoň 20 stôp (šesť metrov) aspoň 20 sekúnd,“ radí odborník. Pripomína, že toto pravidlo by ste mali uplatňovať aj vtedy, keď trávite dlhší čas čítaním, písaním alebo sledovaním vecí zblízka alebo zďaleka.

(Zdroj: Getty Images)

Takýto druh sústredenia je cvičením pre oči a má taký význam, ako keď si trénujete napríklad svaly. Applebaum to vysvetľuje na príklade. „Ak by ste stisli päsť, svaly na vašej ruke by sa po niekoľkých sekundách začali unavovať a ochabovať. Ak však otvoríte päsť a znova ju zatvoríte, môžete ju udržať oveľa dlhšie,“ uviedol. Rovnaká logika platí pre oko. Keď sa naše oči stretnú s obrazovkami, zreničky sa zúžia alebo zmenšia, čo je proces nazývaný mióza. „Toto je ekvivalent stlačenia päste,“ tvrdí odborník. A tak, ako je kľúčové uvoľniť zaťaté päste, tak je potrebné uvoľniť aj oko.

20 minút

Ak chcete tento trik vyskúšať sami, začnite s ľahko pozorovateľným časovým intervalom. Applebaum napríklad odporúča koniec hodiny. „Potom budete po každých 20 minútach vedieť, že je čas na rýchlu prestávku. Ak chcete, pomôže vám časovač, ale ten vás môže počas dňa obťažovať,“ uviedol.

20 stôp (šesť metrov)

Keď dosiahnete 20-minútovú hranicu, odstúpte od obrazovky a nájdite si niečo, čo je vzdialené aspoň šesť metrov a pozerajte sa na to. Možno budete musieť vstať a zamerať sa na niečo vonku. Bez ohľadu na tento bod sa uistite, že sa vaše oči pri pohľade naň cítia uvoľnene. Bonus: Vstávanie sa počíta ako mini-pohyb, čiže si urobíte aktívnu prestávku, ktorá môže kompenzovať zdravotné riziká práce pri stole. Applebaum poznamenáva, že ak máte problém vidieť veci z diaľky, zamerajte sa na niečo bližšie s rovnakým cieľom relaxácie.

(Zdroj: Getty Images)

20 sekúnd

Odborník povzbudzuje ľudí, aby trénovali svoje oči na predmete podľa vlastného výberu aspoň 20 sekúnd. „Nemusí to byť presné a môžete si dokonca predĺžiť prestávku na minútu alebo ako cítite potrebu. Môžete dokonca považovať túto prestávku za relaxačnú a využiť ju aj ako cvičenie všímavosti,“ uviedol. Tento okamih môže byť rovnako prospešný pre mozog, ako aj pre oči. Výskum totiž naznačuje, že cvičenie na pracovisku môže byť účinným nárazníkom proti úzkosti, stresu a vyhoreniu.