Slovenská herečka zbalila bankára: Začalo to TRAPASOM... Zostal ako obarený!

Bankár Matej sa u herečky Petry Blesákovej dobre zapísal už na prvom stretnutí. Keď si všimol jej jazvičku na čele, spýtal sa jej, či nacvičujú v divadle Harryho Pottera. A toho kráska doslova miluje!

Kým sa však dali dokopy, uplynul ešte nejaký čas. No zrejme tomu napomohla aj herečkina bezprostrednosť, keď sa akosi pozabudla... „Dokonca sa mi podaril taký malý trapas. My herci sme takí kontaktní, my sa radi zvítame, pobozkáme na jedno líčko, na druhé... A tým, že som tam už tak pravidelne chodila, už som ho vnímala ako kamaráta, tak som mu priniesla nejaké dokumenty a automaticky som ho proste pobozkala,” priznala tento týždeň v markizáckoom Teleráne.

A svojím konaním Mateja dokonale zaskočila. „On len zostal obarený stáť, že toto ešte od klientky nezažil. Tak si ho doberali všetci kolegovia. Ja som tiež zostala len v takom šoku a rýchlo som utekala,” priznala Petra.

Nakoniec však z toho bola láska, ktorú koncom júna už aj spečatili spoločným áno.