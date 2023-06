Hviezda Mamy na prenájom sa VYDALA: Oficiálne FOTO... Och, to je krásny pár!

TRNAVA - Uplynulý letný víkend sa niesol v znamení romantiky. Svoj veľký deň si užili rovno dve známe herečky - Ráchel Šoltésová známa zo seriálu Druhá šanca a tiež Petra Blesáková, ktorá stvárňuje "ukecanú" recepčnú Moniku v markizáckej Mame na prenájom. Sympatická blondínka teraz zverejnila oficiálne fotografie zo svadby a... Jeeej, to je nádhera!

Minulý piatok bol dňom, ktorý sa do života Petry zapísal ako jeden z tých najkrajších. V trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa povedala svoje vytúžené "áno" snúbencovi Matejovi, s ktorým sa zoznámila pomerne netypicky. No veď povedzme si, kto by len čakal, že z osobného bankára sa môže stať partner na celý život?

Galéria fotiek () Zdroj: TV JOJ/Miláčikovo

Osud to však zariadil a z dvojice, ktorá sa zoznámila pri poradenstve v banke, sú dnes šťastní novomanželia. Už krátko po svadbe sa na sociálnej sieti Instagram objavilo zopár záberov z ich veľkého dňa, teraz sa však herečka konečne pochválila tými oficiálnymi. Z Petry a Mateja láska doslova srší a tvoria skutočne nádherný pár. Aha, ako im to pristalo!