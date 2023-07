Stres na svadbe markizáckej herečky: Nečakaná strata a TRAPAS v kostole!

Herečka Petra Blesáková sa koncom júna vydala za svojho osobného bankára Mateja. Svadba sa konala v Trnave a herečka dnes prezradila, že sa nezaobišla bez menších nepríjemností.

Plánovanie svadby zverila umelkyňa svojej sestre, ktorá sa živí ako svadobná fotografka. „Bez nej by sa tá svadba naozaj neuskutočnila. Ona to naplánovala do detailov, ale nie vždy sa to dá, vždy tam príde nejaká nepredvídateľná udalosť,” prezradila Petra v markizáckom Teleráne.

Stresujúce okamihy prišli hneď ráno. „Úplný úvod a začiatok dňa bol taký, že môj už manžel stratil telefón pri tom všetkom zhone. Riešili sme pred obradom ešte jeho telefón a hľadali sme ho, čo sa nepodarilo, lebo ho zabudol na streche auta a skončil niekde na diaľnici. Toto bola taká malá nepríjemnosť,” opísala zmätok, ktorý prežívali.

Galéria fotiek () Zdroj: Instagram Kataríny Roobovej

A hladko to nešlo ani v kostole. Budúci manželia sa dohodli, že ženích svoju nastávajúcu pred obradom nebude vidieť. „My sme si trošku neporozumeli v tom, že ja som mu hovorila, že sa nestretneme, až v kostole sa uvidíme. Ale rátala som s tým, že keď budem vchádzať do kostola, že sa bude môcť pozerať. On to pochopil tak, že sa nemôže pozerať a až keď sme sa stretli pri oltári, tak sme sa na seba pozreli, obidvaja vystresovaní,” uviedla.

No kým ženích čakal celý čas otočený k oltáru, ostatní z nevesty nespúšťali oči. „Tam sa mi tiež stal taký trapas hneď v kostole na úvod,” priznala Blesáková a pustila sa do rozprávania: „Zo začiatku som nepociťovala žiadny stres, ale akonáhle som vchádzala do kostola, tak som si pristúpila šaty, ako som išla po schodoch a odopla sa mi suknička. A teraz všetky oči už na mne, ako vchádzam do kostola, krásna hudba, kolegyňa Silvia Soldánová mi spievala a kamarátka hrala na čele, takže to bolo naozaj krásne, dojímavé. No a mne proste v tom momente sa odopla tá sukňa, všetci na mňa pozerali a ja som sa snažila to nájsť a zapnúť to tam naspäť. Chvalabohu sa podarilo. Mala som ohromnú trému teda.”