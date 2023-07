6 mesiacov po NEVERE: Mirgovej EX na zábere s novou priateľkou!

V januári tohto roka sa na verejnosť dostala informácia o nevere manžela Dominiky Mirgovej. Internet obletel záber, na ktorom bol Peter so svojou novou známosťou, mladučkou Klárou. Speváčka sa o jeho zahýbaní dozvedela vraj až z médií a neskrývala sklamanie.

„Jediné, čo vám môžem povedať, je to, že nech to dopadne akokoľvek, chceme len, nech je náš syn šťastný. Nič nie je viac a my ho budeme chrániť najviac, ako sa dá. Spolu alebo od seba, stále sme jeho rodičia a on si nezaslúži žiadnu negatívnu myšlienku v jeho živote,” vyjadrila sa Dominika v tom čase na sociálnej sieti. A netajila ani to, že ich vzťah nefungoval už dlhšie.

„Ja tiež nie som dokonalá. V každom vzťahu sú dvaja. A ten náš bol nalomený už nejaký čas,” priznala otvorene. V máji ich spojila dokopy oslava 8. narodenín ich syna Peťka a hoci vyzerali ako šťastná rodinka, nevrátili sa k sebe. Svedčí o tom aj najnovší záber, ktorý pridala na Instagram Petrova partnerka Klára.

Cez víkend boli spolu totiž na rodinnej oslave. A vyzerá to tak, že už svoj vzťah ďalej netaja. Veď pozrite sami!