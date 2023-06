Mirgovej ZMENA imidžu: Odhováral ju aj kaderník… Zostarla si!

Každý z nás občas zatúži po zmene. Speváčka Dominika Mirgová si takisto povedala, že chce skúsiť niečo nové a nechala sa prefarbiť, aj keď musela svojho kaderníka dlho prehovárať.

Galéria fotiek () Zdroj: Vlado Anjel

Na začiatku jej kamarát a kaderník Jirko nebol veru príliš nadšený tým, že speváčka chcela ísť do hnedej farby. No nakoniec sa dohodli. „Tak a je to tu. Zvolili sme kompromis, s ktorým sme spokojní obaja. Ja si myslím, že každá žena občas potrebuje zmenu a ja som toho môjho Jirášku prehovárala už tak dlho... Pre tentokrát sme sa rozhodli pre taký stred, nech on neskolabuje a ja si zvyknem na tmavšiu,“ napísala Dominika na sociálnu sieť Instagram pod fotku, kde vidno, že podstúpila zmenu imidžu a svetlé blond vlasy sú už minulosťou.

Galéria fotiek () Dominika Mirgová zmenila farbu vlasov

Zdroj: Instagram D.M.

Hoci nie je úplná brunetka, akou asi chcela byť, každopádne je ale speváčka z jej novej farby nadšená. No jej fanúšikovia sa rozdelili na dva tábory. Kým jedni ju chválili a boli priam unesení z jej premeny, tým druhým sa to vôbec nepozdávalo a niektorí si myslia, že sa jej nehodí a pridalo jej to na veku. „Farba je pekná, ale k tebe nie. Zostarla si,“ skonštatovala speváčkina fanúšička. A čo si o Dominikinej zmene myslíte vy?