ROZVOD sa podpísal na jej zdraví: Dominika Mirgová musela vyhľadať POMOC!

Už je to rok, čo sa na verejnosť prevalila nevera manžela Dominiky Mirgovej. Jej muž ju mal podvádzať s výrazne mladšou ženou. Speváčka ostala zaskočená, keďže ako v tom čase tvrdila, sa túto informáciu nedozvedela od samotného Petra, ale priamo z médií. Ešte v decembri sa stihli v tajnosti rozviesť. Manželstvo tak skončilo po 8 rokoch, ale zostať v kontakte musia. Navždy ich totiž budem spájať ich synček Peťko.

No a aj keď speváčka tvrdila, že sa ide liečiť svojou hudbou, ťažké a zložité obdobie ju poznačilo natoľko, že musela vyhľadať odbornú pomoc. „Chodím na terapie. V minulosti som myslela, že si viem pomôcť sama, že mám kamošov, s ktorými si pokecám a že mi to bude stačiť. Ale nie je to tak,“ povedala úprimne v podcaste Pohofka. Bol pre ňu problém si priznať, že sa niečo deje.

„Môj problém bol zaspať, pretože moja hlava stále pracuje. Keď zatvorím oči, mám nervy. Keď mi bolo najhoršie, radili mi ľudia z môjho okolia, že by som sa naozaj mala s niekým porozprávať. Stále som bola hrdinka a myslela si, že to zvládnem. Odkladala som to,“ pokračovala. To, že vyhľadala pomoc, si pochvaľuje.

„Absolvujem stretnutia s jednou paňou. Už ich mám pár za sebou a je to super. Nie je hanba nechať si pomôcť psychicky. Začala som sa zaujímať aj o meditáciu. Naučila som sa správne dýchať,“ priznala. Dominika je momentálne slobodná, vychováva synčeka a žije aj spolu so svojimi rodičmi. „Čas pre seba nemám, keď som doma. Tým, že je tam malý Peťko, plus my bývame ešte s rodičmi, nemám nikdy úplný kľud a priestor pre seba, že by mi nikto nevošiel do izby a mohla by som robiť čokoľvek,“ uviedla na záver. Peter tvorí pár s "milenkou" Klárou. Prednedávnom sa pochválili aj spoločnými zábermi na Instagrame.

