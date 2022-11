Vyjadrenie Nely Slovákovej k nehode: Kvôli tomuto HAVAROVALA!

BRATISLAVA – Včera sa na diaľnici D2 stala hrozivá nehoda. Osobné auto napálilo do stojaceho kamióna, v tom čase ešte z nezistených príčin. Luxusné vozidlo šoférovala Nela Slováková, ktorá sa neskôr k havárii aj vyjadrila. Kvôli tomuto sa to stalo!

Včera sme vás na Topkách informovali, že víťazka jojkárskej šou Nela Slováková bola účastníčkou hrozivej nehody. Na diaľnici D2 smerom k priechodu Brodské krátko po 8:30 narazila do kamióna, ktorý stál v kolóne. Luxusné auto skončilo úplne na šrot, ale jej sa nič nestalo. Mala obrovské šťastie!

Ešte pred nehodou zverejňovala na svojom Instagrame zábery spoza volantu, a tak vznikli dohady o tom, že počas šoférovania telefonovala. Túto informáciu však vyvrátila pre Televíziu Joj – mobil sa v jej ruke vraj v čase nehody nenachádzal. Dôvodom jej havárie bola úplne iná vec.

„Padlo mi niečo z auta predo mnou na cestu. Ja som prudko zabrzdila. Auto sa mi rozvibrovalo, začalo mi hádzať zadkom, hodilo ma to do ľavej strany na zvodidlá a tie ma odpálili doprava do kamiónu,“ vyjadrila sa Slováková pre spomínanú televíziu a uviedla veci na pravú mieru pre prípad, že by sa šírili nepravdivé informácie.

V aute sa okrem nej nachádzal len jej psík Lottynka. Našťastie sú obe v poriadku, ale ak by v aute sedel aj spolujazdec, ten by bol pravdepodobne na mieste mŕtvy. „Ani nechcem pomýšľať na to, keby vedľa niekto sedel. Už by tam asi nikdy nesedel. Začala som premýšľať, či auto nehorí alebo horí, nemohla som sa odopnúť z pásu. A keď som vystúpila z auta, tak môj pes stál vzadu na kapote za rozbitým zadným sklom, proste vyskočila,“ uviedla Nela.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook Polícia SR

Aj keď sa im nič nestalo, rozhodla sa podstúpiť rôzne vyšetrenia v nemocnici, o čom informovala už aj včera na svojom Instagrame. „Smerujeme na röntgeny a sono, pre istotu, pretože je to až nemožné.“ Sama však neskôr pre Jojku potvrdila, že je na 100 % v poriadku. Nelu sme sa pokúšali kontaktovať aj my, ale zostali sme, žiaľ, bez odpovede.