Noc HRÔZY Nely Slovákovej: Idem sa ZABIŤ!

Nela Slováková prežila v októbri vážnu autonehodu, ktorá sa stala na diaľnici D2. Čelne napálila na svojom luxusnom vozidle do stojaceho kamiónu. Z havárie vyviazla len otrasená, bez akejkoľvek ujmy na zdraví. Doslova sa druhýkrát narodila. Nepríjemné situácie ju však ešte neobchádzajú. Momentálne si znova prežila jednu vo svojej vile v Chorvátsku!

Dovolenkové obdobie v obľúbenej destinácii Slovákov sa síce už skončilo, ale o vilu, ktorú si známa influencerka zaobstarala, sa niekto starať musí. Tentokrát sa na to podujala ona sama so svojím priateľom. Rozhodli sa mimo letnej sezóny začať vilu rekonštruovať. Keď dorazili po náročnej a dlhej ceste do cieľa, ostali im len oči pre plač. Toto sa im ani len nesnívalo!

Po príchode do Rogoznice, kde sa luxusná vila Nely Slovákovej nachádza, museli s priateľom totiž ešte o piatej ráno riešiť to, ako sa dostanú dnu. „Prišli sme do domu a zistili sme, že nejde odkódovať. Potom Lukáš prišiel na to, že nejde elektrika,“ informovala Nela na svojom Instagrame.

Boli úplne nahratí! „Nesvieti svetlo, nefunguje kúrenie, nejdú bojlery, netečie teplá voda. Je tu zima, je tu tma a idem sa zabiť!“ posťažovala sa po hodine riešenia nekončiaceho problému s elektrinou. Nejakú tú chvíľu boli obidvaja v tom, že budú musieť ostať spať v aute, keďže mimo sezóny v Chorvátsku hotely nefungujú a stále sa nevedeli dostať do vily...

„Lukáš behá okolo domu ešte s jedným známym a zisťujú, o čo tu ide, či je to naozaj v prdeli alebo to niekde len vypojili, keď tu kopú,“ bezradne poznamenala. Do vily sa im nakoniec podarilo dostať. A do postele pri sviečkach zaľahli okolo pol siedmej ráno. „Tak toto je čerešnička na torte, bez vody, bez elektriky,“ napísala. Nela s priateľom Lukášom si tak museli na vlastnej koži prežiť doslova noc hrôzy.

Domnievali sa, že im elektrinu vypli alebo kábel presekli robotníci, ktorí stavajú dve nové susedné vily. Ich tušenie bolo správne. Po zobudení našli preseknuté prívody elektriny a vody. Túto situáciu musia čo najrýchlejšie vyriešiť, pretože na rekonštrukciu vily si povolali projektantov a robotníkov až z Česka.