Nela Slováková na dovolenke v raji: BANÁLNA CHYBA a... Popáleniny 2. stupňa!

SRÍ LANKA – Nela Slovákova (32) sa pred viac ako týždňom vybrala s kamarátkou na dovolenku. Zvolili známu destináciu, a to Srí Lanku. Tam spojili oddych a očistu dokopy, keďže si vybrali ajurvédsky pobyt. Doposiaľ to vyzeralo tak, že si influencerka tento typ oddychu celkom užíva, ale pri opaľovaní urobila obrovskú chybu. Po nej nasledovali popáleniny 2. stupňa!

Nela Slováková sa po novom roku rozhodla načerpať novú silu. Na oddych si zvolila naozaj zaujímavú destináciu, a to Srí Lanku. Spolu s kamarátkou sa vybrali na očistný ajurvédsky pobyt. Ten je momentálne veľmi populárny medzi slovenskými i českými celebritami.

Každodenne sa Nela na svojom Instagrame podelí o nejaké procedúry, ktoré musí podstúpiť. „Všade kľud, pokoj, ticho, milý personál a medzi opaľovaním sa pri bazéne len samá masáž, procedúra a podobné terapie, ktoré len tak doma neskúsite,“ prezradila. A práve to milované opaľovanie sa jej stalo osudným.

Medzitým, čo sa blondínka „vypekala“ na slnku, urobila banálnu chybu! Pri tom, ako si vytláčala limetku do vody, si ruku obtrela o nohu. A to robiť naozaj nemala. Reakcia na seba nenechala dlho čakať. Kombinácia kyseliny z citrusu a slnka sa jej postarala o popáleniny 2. stupňa.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram N.S.

Rozhodla sa na to upozorniť svojich fanúšikov. „Neutierajte si ruky od limetky o holé telo. Spáli vám to v kombinácii so slnkom kožu. Vytláčala som si na pláži limetku do vody a ruku som si obtrela o stehná. Ak by som pila víno, nestalo by sa mi to,“ poznamenala. A tak sa Nela určite poučila na vlastnej chybe, ktorú už nikdy v živote nespraví.

„Mám popáleniny 2. stupňa. Nechápem, že som vo svojich 32 rokoch túto informáciu ešte nikdy nepočula,“ priznala. O jej rany, ktoré si spôsobila vlastnou chybou, je už, našťastie, patrične postarané.