MIMORIADNY ONLINE Boj o Ústavný súd, pri vypočúvaní kandidátov ide do tuhého: Fico čelí otázkam na telo

Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR dnes začína s vypočúvaním kandidátov na post ústavných sudcov. O deväť voľných talárov, ktoré je potrebné obsadiť v polovici februára, zabojujú elitní sudcovia, advokáti, profesori, notári, exekútori, prokurátori aj politici. Kandidátov budú vypočúvať v abecednom poradí. Dnes sa pred výbor posadí aj Robert Fico.

13:48 Ján Marosz, poslanec OĽaNO, ktorého Fico nepozná, sa ho spýtal, či bol v byte na Vazovovej a či pil kolu.

13:45 Dostál trvá na tom, že Fico naspĺňa podmienky o čom budú hlasovať nakonci vypočutia v piatok.

13:43 Madej upozornil, že je právo odpovedať na otázky, nie povinnosť. Povedal to v nadväznosti na to, že Fico neodpovedal na otázky Dostála o jeho právnickej praxi. Podľa neho nespĺňa podmienku „byť činný 15 rokov v právnickom povolaní“. „Tento pokus považujem za trápny,“ skočil do reči Dostálovi Fico a povedal, že zastupoval obete trestných činov v niekoľkých prípadoch.

13:42 Fico považuje adopcie detí homosexuálnymi za malú „zvrátenosť“.

13:35 Na otázku Jána Marosza ohľadom bývania v Bonaparte neodpovedal. „Čo sa týka otázky toho tretieho pána, v živote som ho nevidel, neviem kto to je ani z akej strany je. Nebudem to komentovať.“

13:32 Dostála kritizuje za to, že spochybnil jeho kandidatúru. Dostál sa pýtal na to 15 ročnú prax. Naznačil, že na to nemá právo riešiť dĺžku jeho praxe.

13:25 Ondreja Dostála vypli, pretože Fica neoslovil titulom. Citoval z poriadku, podľa ktorého sa mal Fico predstaviť na začiatku svojimi úspechmi a ospravedlnil sa, že ho neoslovil titulom. „15 rokov praxe som nenarátal, narátal som 13 rokov a 9 mesiacov,“ povedal Dostál a spýtal sa Fica či splnil podmienky na to, aby kandidoval na ústavného sudcu.

13:24 „Tento výrok bol povedaný v inej súvislosti. Že SIS ani iná inštitúcia neupozorňovala na mafiu existujúcu na východe. Nechajte moje bývanie mojím bývaním. Ja si svoj problém s bývaním vyriešim. Nechajte to na mňa, ja si ten problém vyriešim,“ reagoval na otázku ohľadom sťahovania sa do Košíc.

13:22 Pri otázke potratov uviedol, že súčasná právna úprava, čo sa týka potratov, je dostačujúca a bol by rád, aby to tak ostalo.

13:21 „Fico povedal, že na vymenovanie 18-ich kandidátov ´je potrebná dohoda koalície. Pýta sa, či je opozícia schopná sa dohodnuť väčšinovo.“

13:18 Fico dostal otázku, že keď v minulosti povedal, že na východe „nič nie je“, či pre neho nebude veľký skok presťahovať sa z Bonaparte do Košíc.

13:15 Baránik súhlasil s Ficom, že politická činnosť nie je prekážkou k výkonu.

13:09 „Je úplne normálne, že sú dnes v ústavných orgánoch demokratických orgánov politici,“ odpovedal na otázku Kollára o zaujatosti.

13:06 „V profesionálnom živote ma mimoriadne zaujímala téma obhajovania obetí trestných činov,“ odpovedá na otázku Fico. Spomína niekoľko prípadov, ktoré riešil.

13:05 „Vy viac politický ani nemôžete byť,“ opýtal sa ho Boris Kollár s tým, ako chce zo dňa na deň zabezpečiť svoju apolitickosť.

13:03 „Urobím všetko preto, aby bol Ústavný súd kreovaný touto Národnou radou.“ Podľa neho to bude politické rozhodnutie a bude to ťažký proces.

13:00 Prezentuje svoj životopis. Hovorí o svojej práci o treste smrti, ktorú písal na vysokej škole.

12:59 Po piatich minútach, ktoré pripomínali tlačovú konferenciu povedal, že nechce míňať drahocenný čas členov výboru. „Prihlásiť sa do tejto súťaže sa môžete raz za 12 rokov,“ povedal s tým, že nemohol túto šancu premrhať.

12:57 Robert Fico sa na miesto toho, aby prezentoval seba ako kandidáta, opäť obul do Kisku, spomenul jeho politickú budúcnosť. Spomenul aj to, že vopred oznámil, že ho nevymenuje.

12:56 Pripomenul, že Útavný súd vždy rešpektoval, aj keď rozhodol v niektorých prípadoch proti krokom jeho vlády. Napríklad pri vyvlastňovaní alebo zákaz zisku zdravotných poisťovní.

12:55 Fico zároveň vyhlásil, že by nemal byť vytváraný obraz o tom, že politika by sa nemala pliesť do voľby Ústavného súdu. Vo svete je podľa neho bežné, že sa politici stávajú sudcami Ústavného súdu.

12:54 „Možno môj príhovor začnem trochu neštandardne, ale keďže som kandidát a predseda najsilnejšej strany, dovoľte mi, aby som predstavil politický charakter aktu,“ začal svoje predstavovanie Robert Fico.

12:51 Ako posledný, siedmy kandidát, vystúpi pred obednou prestávkou Robert Fico.

12:47 Robert Fico dorazil na verejné vypočutie kandidátov.

12:33 Robert Fico stále nedorazil. Nepodpísal sa do prezenčnej listiny, takže na ústavnoprávny výbor doposiaľ neprišiel.

12:25 Šiestym kandidátom je Ivan Fiačan.

12:10 Verejné vypočutie Libora Ďulu.

12:00 Pred výborom sa predstavil piaty kandidát na ústavného sudcu Michal Ďuriš.

11:45 Verejné vypočutie Antona Dulaka.

11:23 Robert Fico sa stále nenachádza v historickej budove. Stále sa čaká, či na vypočúvanie dorazí. Medzi kandidátmi, ktorí čakajú v miestnosti mimo hlavnej sály, zatiaľ nie je.

11:17 „Je to ponuka služby verejnosti. Súdnictvo je bez na dlhé trate,“ povedal Duľa.

11:15 Ako štvrtý predstúpil pred výbor Libor Duľa.

11:08 Beblavý sa pýta Dulaka na jeho minulosť na vysokej škole Danubius v Sládkovičove, ktorá sa spája s viacerými kauzami a pochybným udeľovaním titulov. Opäť však členovia dostali diplomatickú odpoveď ako v predchádzajúcich prípadoch. Kandidáti sa zatiaľ nevyjadrujú príliš priamo.

11:02 Verejné vypočutie Ladislava Duditša.

10:50 Dulak dostal otázku ohľadom ratifikácie istanbulského dohovoru, korupcie na Slovensku a o stanovisko k potratom. „V spoločnosti musí existovať konsenzus, že problematika musí byť riešená zákonným spôsobom,“ uviedol na adresu registrovaných partnerstiev. Podľa neho by mali byť upravené aspoň vlastnícke a iné pomery takýchto partnerstiev.

10:45 Na stoličku pred výbor zasadol tretí kandidát Anton Dulak, vysokoškolský profesor, ktorý sa venuje najmä občianskemu právu.

10:43 Duditš je šéfom Krajského súdu v Košiciach. Exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská sa ho spýtala na to, ako by demonštroval svoju nezávislosť, keďže pochádza z Košíc. Duditš odpovedal, že sa nestretáva s ľuďmi, s ktorými by sa mal prestať stýkať.

10:40 Verejné vypočutie Jána Drgonca.

10:33 Kauza mečiarových amnestií je pre Duditša ukončená.

10:27 Miroslav Beblavý sa spýtať Duditša, ako vníma problém rodinných väzieb na Ústavnom súde.

10:24 Na verejnom vypočutí sú prítomní aj zástupcovia prezidenta Andreja Kisku - riaditeľ odboru legislatívy a milostí Stanislav Gaňa a poradca prezidenta pre ústavnoprávne otázky Marián Giba.

10:13 Na rade je druhý kandidát Ladislav Duditš.

10:00 Analýza, prečo je voľba ústavných sudcov pre Slovensko dôležitá. Viac v článku na glob.sk.

9:55 Robert Fico zatiaľ nedorazil. Je v poradí siedmym kandidátom.

9:52 Drgonec priznal, že už bol v minulosti vystavený politickým tlakom. Bolo to v čase, keď pripravoval nález o nesúlade volebného zákona z roku 1998 s ústavou. Niekto mu vtedy dával bombu do nádrže, páchateľov vyrušil jeho sused.

9:46 Na verejnom vypočutí je aj líder hnutia Sme rodina Boris Kollár, ktorý považuje Drgonca za najvhodnejšieho kandidáta.

9:45 Drgonca spovedajú už vyše pol hodinu, dostal otázky k ústave, uzatváraniu manželstiev rovnakého pohlavia, problematiky EÚ či otázky týkajúce sa vzťahov s ostatnými štátmi.

9:25 Drgonec sa už odprezentoval, nasledujú otázky členov výboru.

9:15 Pred výbor predstúpil Ján Drgonec, prvý kandidát, ktorého výbor vypočuje a pred ktorým predstaví svoju životnú činnosť.

9:12 Peter Kresák ako poslanec a kandidát na ústavného sudcu len odhlasoval program a otvorenie rokovania výboru. „Vzhľadom k tomu, že som jeden z kandidátov, nebudem sa zúčastňovať na ďalšom rokovaní,“ uviedol.

9:00 Verejné vypočutie sa začalo. Program bol schválený, vypočutie otvoril člen výboru Jozef Ježík.

8:55 Dnes je v abecednom poradí na rade prvých štrnásť kandidátov. Medzi nimi je Robert Fico i Monika Jankovská.

8:45 Vypočutie kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR budú môcť Bratislavčania sledovať dnes od 9:00 na veľkoplošnej obrazovke na Námestí SNP. Vo štvrtok od 9:00 budú môcť vypočutie sledovať Banskobystričania na Námestí SNP a v piatok bude obrazovka s priamym prenosom v Košiciach na Hlavnej ulici.

„Na uvedených miestach budú dobrovoľníci rozdávať špeciálne noviny k voľbe kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR. Ak sme schopní spoločne sa na námestiach dlhé mesiace zhromažďovať a volať po slušnom a spravodlivom Slovensku, veríme, že si ako občania nájdeme čas na dôležité vypočúvanie kandidátok a kandidátov na najvýznamnejší súd, ktorého rozhodnutia sa budú dotýkať života nás všetkých,“ tvrdí iniciatíva.

8:40 O malú chvíľu sa začne verejné vypočutie štyridsiatich kandidátov na ústavných sudcov.

Mnohí politici majú problém najmä s Ficom

Na vypočutí sa zúčastnia aj dvaja zástupcovia prezidenta SR. Prezidenta Andreja Kisku bude zastupovať riaditeľ odboru legislatívy a milostí Stanislav Gaňa. Vypočutia sa zúčastní aj poradca prezidenta pre ústavnoprávne otázky Marián Giba. Kým ostatní politici sa ostro voči Ficovej kandidatúre ohradili, Kiska sa oficiálne k jeho vymenovaniu nevyjadril.

Včera sa však objavili informácie, že ho údajne nevymenuje. Rovnako sa hovorí, že sa Fico na vypočutie vôbec nemusí dostaviť, čo sa v histórii ešte nestalo. Niektorí špekulovali aj o tom, že sa má kandidatúry vzdať. Na včerajšej diskusii Denníka N povedal líder Mosta-Híd Béla Bugár, že na základe Kiskovho rozhodnutia by mal Fico kandidatúru stiahnuť. Rovnako naznačil, že klubu navrhne, aby za Roberta Fica nehlasovali. K špekuláciám, či spĺňa zákonné požiadavky, sa predseda výboru Róbert Madej vyjadrovať nechcel. O tom, kto híringom prešiel, príjme výbor verdikt až po vypočutí všetkých, teda najskôr v piatok.

Štyri desiatky uchádzačov

Do uzatvorenia menoslovu kandidátov bolo oficiálne zaregistrovaných 40 uchádzačov, pričom parlamentný výbor bude ich žiadosti detailne preverovať až po vypočutí. Kandidáti musia spĺňať niekoľko základných podmienok, okrem iných tiež musia mať absolvovanú právnickú prax v trvaní 15 rokov, musia mať minimálne 40 rokov či právnické vzdelanie.

Priebeh vypočutia

Sebaprezentácia kandidátov a rozprava časovo obmedzené nebudú, je preto možné, že to bude trvať aj dlhšie ako tri dni. Madej však verí, že sa to stihne tento týždeň. To, že jednotlivým kandidátom nebude môcť otázky klásť aj verejnosť, ako sa pôvodne plánovalo, Madej ako škodu nevníma. „Je to vypočutie pred výborom a ľudia si na niečo zvolili svojich zástupcov. Potom by sme z toho urobili zhromaždenie v kinosále či športovej hale,“ dodal Madej.

Navrhnutý kandidát na sudcu ÚS sa v rozprave najskôr predstaví, pričom uvedie najmä dôvody, pre ktoré sa uchádza o funkciu, svoje pracovné skúsenosti, publikačnú činnosť, účasť na prednáškach, seminároch a vedeckých konferenciách a najvýznamnejšie dosiahnuté pracovné výsledky. Po svojom úvodnom vystúpení môže navrhnutý kandidát odpovedať na otázky poslancov a prezidenta. Z celého zasadnutia výboru zabezpečí Kancelária NR SR verejne dostupný audiovizuálny prenos.

Podľa súčasných pravidiel musí získať uchádzač nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov, najmenej však 39. Novinkou je okrem vypočutia aj vyhotovenie priameho prenosu či audiozáznamu. Čoraz viac sa hovorí o voľbe, ktorá čaká poslancov Národnej rady SR zrejme v priebehu februára. Kým predstavitelia koaličných strán presadzujú tajnú voľbu, opozícia a mimovládne organizácie žiadajú verejnú voľbu. Ústavný súd SR je jednou z najdôležitejších inštitúcií na Slovensku.

Cesta na politický dôchodok bude zložitá

K údajnému pevnému rozhodnutiu prezidenta Andreja Kisku nevymenovať Roberta Fica sa vyjadril predseda SPOLU Miroslav Beblavý. „Robert Fico zistil, že cesta na politický dôchodok na ústavnom súde bude zložitá. Narazil na odmietavý postoj súčasného prezidenta. Ale ešte sa netešme. Súboj o ústavný súd sa nekončí. Ani snahy vládnej väčšiny dostať tam ľúdí, ktorí by sebe aj iným zabepečili beztrestnosť na dvanásť rokov,“ uviedol Beblavý.

Podľa lídra SPOLU o tom svedčia špekulácie a reči premiéra Pellegriniho o predlžovaní mandátu súčasných ústavných sudcov. „Cieľ je jasný, počkať si na nového a poslušného prezidenta, akým by bol napríklad kandidát Smeru Maroš Šefčovič. SPOLU - občianska demokracia vyzýva predstaviteľov koaličných strán, aby nešpekulovali a zabezpečili riadnu a dôstojnú voľbu kandidátov,“ povedal s tým, že neexistuje prekážka, aby z kandidátov nevedeli vybrať 18 odborníkov. Strana nepodporí snahy o obštrukcie ani protiústavné návrhy na predlžovanie mandátu súčasného zloženia ústavného súdu.