A opäť je v hre! Ficovi sa vrátili konšpiračné bludy o spiknutí: Opozícia na neho vytiahla Sorosa

K Sulíkovmu objavu sa pridal aj líder OĽaNO Igor Matovič. „Toko konšpiroval, až dokonšpiroval. Sorosove prachy mu zjavne vtedy nesmrdeli,“ napísal na sociálnej sieti Matovič. „Fico predložil, ako doklad o svojej praxi potvrdenie z UMB v BB. Čo tam robil? Za Sorosove peniaze recenzenta tejto knihy,“ uviedol.

Tlačovka Igora Matoviča k Robertovi Ficovi

Podlá antisemitská karta

Predseda vládnej strany Smeru Robert Fico zatajil, že pred rokmi od Georgea Sorosa bral peniaze a pred rokom, po smrti novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice archeologičky Martiny Kušnírovej, z neho urobil "židojaštera". Povedal to na dnešnej tlačovej besede líder OĽaNO Igor Matovič. „Fico zahral podlou antisemitskou kartou, hral na najnižšie protižidovské pudy. Fico ukazoval prstom a v skutočnosti na verejných zdrojoch je, že publikáciu, ktorú v 2001 Fico recenzoval, financovala Nadácia otvorenej spoločnosti, ktorú financuje Soros, Fico v roku 2001 bez hanby od neho prijímal peniaze, dnes sa tou prácou obhajuje, že je hodný byť sudcom ústavného súdu,“ povedal Matovič.

„Tomuto sa hovorí farizej,“ dodal. Ako líder hnutia pripomenul, nadácia na publikáciu poskytla 150 tisíc korún. „Z toho Fico uzavrel dohodu o vykonaní práce na šesťtisíc korún, aby robil recenzenta,“ priblížil Matovič. Podľa neho Fico vedel, že grant na publikáciu bol od Sorosa. Podľa neho už vtedy informácie o Sorosovi po svete kolovali. „Vtedy mu peniaze nesmrdeli,“ dodal.

Dôsledok Ficovej vlády

„Fico zasial do ľudí presvedčenie, že 35 percent ľudí uverilo Ficovým slovám, že protesty organizoval Soros z Ameriky. Toto je dôsledok vlády Roberta Fica,“ dodal Matovič s tým, že sa odvoláva na prieskum z decembra 2018 agentúry Focus, ktorý zverejnil denník Sme. „Fico vedel, že sa nakoniec ukáže, že smrť Jána Kuciaka má na zodpovednosti strana Smer-SD a jej blízki ľudia. Miesto toho, aby od začiatku zabezpečil riadne vyšetrenie uvedomil si, že musí vytiahnuť silnú kartu. Zahral kartou 85-ročného starého amerického maďarského Žida a ukázal prstom, že on je ten človek, čo tu niečo zosnoval a že si s Andrejom Kiskom dohodli, aký scenár na Slovensku bude,“ povedal Matovič.

Podľa neho Fico zvaľoval vinu za vraždu novinára, organizovanie protestov na námestiach na Sorosa. Matovič pripomenul, keď Fico sa pýtal vlani na tlačovej besede, čo robil prezident Kiska v novembri v roku 2017 na Piatej avenue v New Yorku, prečo išiel na súkromnú pôdu k Sorosovi. „Robert Fico, nastal čas sa ospravedlniť voličom Smeru, všetkým ľuďom, ktorí to na Slovensku cítia demokraticky a desaťtisícom ľudí, ktorí chodili na námestia. Bolo by na čase povedať, prečo ho vtedy nepálili Sorosove peniaze a prečo zrazu po 17 rokoch bol Soros ten najhorší človek, na ktorého treba vinu zvaliť,“ dodal Matovič.

„Tu je foto knihy z Martinskej knižnice, ktorú sme boli v piatok nafotiť ako aj karikatúra, ktorú sme k tomu dali špeciálne urobiť,“ dodal. V publikácii, ktorú Fico predložil ako materiál dokazujúci jeho prax je totiž logo spoločnosti Open Society Foundation.

Jej zakladateľom je George Soros. Tzv. sorosovskú kartu vytiahol Robert Fico krátko po vražde Jána Kuciaka a jeho partnerky a organizátorov protestov Za slušné Slovensko takisto obvinil on aj iní politici z toho, že ich financuje maďarský miliardár.

Skriptá od Sorosa

Skriptá, ktorými Robert Fico chce dokázať svoje oprávnenie na kreslo ústavného sudcu, financovala Open Society Foundation Georgea Sorosa. Už v nedeľu o tom na Facebooku informoval líder SaS Richard Sulík. „Po pamätnej tlačovej besede, na ktorej Fico obvinil Sorosa z pokusu o štátny prevrat, je toto zistenie len ďalším dôkazom pokrytectva bývalého premiéra. Kandidatúrou na ústavného sudcu sa snaží len o ďalších dvanásť rokov beztrestnosti,“ uviedol.

Krutá pravda o Ficovi

Zároveň pripomenul, že Fico obvinil Georgea Sorosa aj z tlaku na Roberta Kaliňáka, financovania protestov, stretávania sa s ich organizátormi a z manipulácie slovenskej spoločnosti. Podľa poslanca NR SR za SaS Ondreja Dostála sme svedkami absurdnej situácie. „Je prejavom zúfalstva, ak politik, ktorý sa pred necelým rokom v snahe udržať sa v kresle premiéra uchyľoval ku konšpiračnému strašeniu Sorosom, sa dnes v snahe dostať sa na ústavný súd pokúša preukázať svoju právnickú prax prácou, ktorú financovala Sorosova nadácia,“ skonštatoval člen Ústavnoprávneho výboru NR SR Ondrej Dostál.

„Je to len ďalšia krutá pravda o Robertovi Ficovi. Nestabilitu v krajine, nespokojnosť občanov, otrasenú dôveru v štát a grázlov na najvyšších funkciách nemá na svedomí žiadny tajomný Soros. Je to len a len zodpovednosť Fica, ktorý po desiatich rokoch premiérovania smutne dobačoval,“ uzavrel Sulík.