Dagmar Fillová sa zamýšľa nad posudzovaním práv, Eva Fulcová sa predstavila listom

Parlamentný ústavnoprávny výbor pokračuje vo vypočúvaní kandidátov po prestávke od 15. hodiny. Úlohou ústavného sudcu pri rozhodovaní je podľa Fillovej schopnosť posúdiť, ktoré právo alebo ktorá ústavná hodnota má prednosť pred druhým právom alebo ústavnou hodnotou. "Pri interrupciách sa rozprávajme o práve na život, zahrnula by som tam aj právo na ochranu verejného zdravia. Treba skúmať, či je možné nejakým spôsobom limitovať tieto práva, bolo by potrebné, aby tieto práva prešli testom proporcionality, aby bola dosiahnutá vyváženosť v týchto veciach," priblížila.

Pojem registrovaných partnerstiev podľa Fillovej v rámci Európskej únie existuje, zatiaľ je však táto téma ponechaná na členské štáty. "Táto otázka sa môže stať povinnosťou pre členské štáty. Otázka je, či bude môcť ústavný súd v budúcnosti tieto otázky riešiť," uviedla. Na tému odškodnenia politických väzňov Fillová odpovedala, že pokiaľ ide o snahu o určité zadosťučinenie, zatiaľ neexistuje právny základ na tieto otázky.

Kandidátka na ústavnú sudkyňu Eva Fulcová sa poslancom predstavila listom, na vypočúvanie sa totiž nemohla dostaviť pre vážne zdravotné problémy, ktoré si vyžiadali jej hospitalizáciu. V liste, v ktorom odôvodňovala svoju kandidatúru, uviedla, že ústavný súd považuje za najdôležitejší orgán ochrany ústavnosti.

Je presvedčená, že na ústavnom súde by mali mať nezastupiteľné miesto aj sudcovia všeobecných súdov. Tvrdí, že ak by bola zvolená, bola by prínosom pre ústavný súd. Dodáva, že sudca ústavného súdu by nemal podliehať tlakom, politickým ani verejným. Zároveň zdôraznila, že nebola nikdy disciplinárne stíhaná ani nemá žiadne kontroverzné rozhodnutie. "Rozhodovala by som nestranne a nezávisle s dôrazom na ochranu základných práv a slobôd," dopĺňa v liste.

Alojz Baránik z SaS považuje Fulcovú za nevhodnú kandidátku a je presvedčený, že neúčasťou na verejnom vypočutí sa diskvalifikovala z voľby. "Prišiel aj pán Fico, ktorý bol terčom nepríjemných otázok," uviedol Baránik. Fulcová podľa Baránika patrí k sudcom, pre ktorých súdy nemajú veľkú dôveru verejnosti. Myslí si, že Fulcová nechcela prísť na vypočutie, aby nemusela odpovedať na nepríjemné otázky.

"Nie som za to, aby sme pre jedného kandidáta rozširovali počet dní na vypočutie," uviedol predseda výboru Róbert Madej v reakcii na návrh, aby kandidátku vypočuli inokedy. Odmieta svojvoľnú neúčasť na vypočutí, ale nemyslí si, že je to Fulcovej prípad. "Nemám dôvod neveriť štandardnej péenke. Vaše konštrukcie považujem za dohady," doplnil.​