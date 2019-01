Výbor NR SR vypočul exekútora Borisa Gerberyho a advokáta Radovana Hrádka

Hrádek na úvod uviedol, že je nominantom strany Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko, ktorú voliči poslali v roku 2016 do Národnej rady SR. Podľa vlastných slov sa rozhodol kandidovať na post ústavného sudcu, pretože chce, aby sa Slovensko stalo dokonalým právnym štátom.

"Myslím si, že ochrana ľudí je v súčasnosti na dobrej úrovni. Dbal by som najmä na to, aby bola rýchlosť jednotlivých konaní čo možno najväčšia. V rámci rovnosti pohlaví by som sa nerád vyjadroval, pretože v budúcnosti by sa tým mohol Ústavný súd SR zaoberať," uviedol Gerbery na otázky poslancov parlamentného výboru. Za svoj najväčší pracovný úspech považuje svoju vlastnú činnosť v disciplinárnom senáte Slovenskej komory exekútorov.

Hrádek začal práve tým, že je nominantom strany ĽSNS, ktorá získala legitímny mandát. Podľa jeho slov je základom právny štát. "Právny štát je alfou a omegou tejto krajiny. Môžeme mať akúkoľvek ústavu, zákony, pokiaľ nebudú vykonávané bez rozdielu neexistuje právny štát. Ústavný súd SR má nezastupiteľnú úlohu a to, že je konečným bodom kde sa určuje právo. Je tu na to, aby hájil práva všetkých občanov SR," povedal Hrádek. Advokát zastupuje stranu Mariána Kotlebu v prípade kontroverzných šekov v hodnote 1 488 eur.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Dnešnou predposlednou kandidátkou, ktorá predstúpi pred Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR je štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monika Jankovská.