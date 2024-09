Priveľa na jeden život! Slávna Romy Schneider to nemala ľahké... Zrada milenca a strašná smrť syna

Z filmu Bazén (Zdroj: orf)

Volala sa Rosemarie Magdalena Albach-Retty. Krstné meno jej údajne vymyslela matka Magda Schneider, ktorá sa s otcom Romy zoznámila pri nakrúcaní v Ríme. Alain Delon ju zdrobnene volal Rominette. Narodila sa 23. septembra 1938 v rakúskej Viedni, vtedy súčasti nacistického Nemecka. Herectvo mala takpovediac v krvi, už jej babička Rosa Retty bola od roku 1903 legendárnou herečkou viedenského Burgtheatru. Otec Wolf Albach-Retty, prvý milovník nemeckého filmu, a mama, Rakúšanka Maria Schneider filmom žili a boli populárni a obsadzovaní. Romy priznala, ako sa trápila, pretože mama sa stretávala s nacistickými pohlavármi a údajne spávala s Hitlerom. Odborníci to popierajú, ale je nesporné, že Magda mala s vysokopostavenými nacistami nadštandardné vzťahy. Romy zažila prvý úspech vo filme Orgován až biely rozkvitne zaskočila za chorú herečku, neskôr hrala vo filme Ohňostroj a napokon sa presadila v legendárnom filme ako cisárovná Sissi, keď mala len 17 rokov. Natočila dve pokračovania, štvrté pri predstave šesťkilovej parochne opäť na jej hlave odmietla. Chladné a kritické vzťahy v rodine ju však vyháňali z domu, a tak ako 20-ročná odišla žiť do Paríža.

Karlheinz Böhm a Romy Schneider (Zdroj: Mido Film)

Ako inak, bol za tým muž, nedávno zosnulý krásavec Alain Delon. Katolíčka Maria Schneider takmer dostala infarkt, keď sa dozvedela, že jej dcéra žije nadivoko vo vzťahu so známym prelietavcom. Upokojil ju len fakt, že sa mladí zasnúbili. Vášnivá láska so šampanským, večiarkami a cestovaním vydržala šesť rokov, z Rominej strany bola však príliš otrocká, čo Delona nebavilo. Našla po ňom len list na rozlúčku, zrútila sa a pokúsila sa o samovraždu. Krásna Romy nemala dosť sebavedomia, dosť duševnej sily a hrdosti. Hľadala ich v alkohole a hoci bola stále žiadanou herečkou a práca ju bavila, režiséri sa obávali jej zraniteľnosti. Navyše mala sklon priberať a musela držať prísnu diétu. Hlad zaháňala cigaretami, čím si vypestovala ďalšiu závislosť. Nevedela byť sama, preto sa po krátkej známosti vydala za nemeckého herca Harryho Meyena, vlastným menom Haubenstocka. V roku 1966 sa im narodil vytúžený syn David. Materstvo a s tým spojené starosti však Romy nijako nepomohli stať sa silnejšou.

(Zdroj: INA Institut National de l'Audiovisuel)

Keď sa vo Francúzsku v roku 1969 začal nakrúcať škandalózny film Bazén, na tie časy s množstvom nahoty a sexu, Delon si ako partnerku vyžiadal práve ju. Čerstvo rozvedený s Natáliou Barthélémy hral ako boh a Romy mu kontrovala. No ich vzťah sa už neobnovil. Romy sa v roku 1975 rozviedla s Meyenom, ten sa neskôr obesil vo vetracej šachte ich domu. Herečka spolupracovala okrem francúzskych aj s nemeckými, rakúskymi, talianskymi režisérmi, žila aj v americkom Hollywoode. Film Le Proces (Proces, 1962) bol nakrútený podľa predlohy knihy českého autora Franza Kafku. Romy Schneiderová za úlohu v ňom získala v Paríži Cenu za najlepšiu zahraničnú herečku. V 80. rokoch minulého storočia bola na vrchole kariéry i svojich tvorivých a ľudských síl. Na plátne problémy zvládala, v osobnom živote to s ňou však šlo dolu vodou. Alkohol, cigarety a depresie. Druhýkrát sa vydala za osobného asistenta Daniela Biasiniho a narodila sa im dcéra Sarah.

(Zdroj: FB )

David si s nevlastným otcom veľmi dobre rozumel, preto mame nevedel odpustiť, že sa s ním rozviedla. Začas žila s producentom Laurentom Pétinom, potom udržiavala krátkodobé vzťahy, bola však príliš neistá na to, aby vedela partnerovi odovzdať nejakú radosť zo života. Keď nakrúcala, chodila len na pľac a naspäť do svojho karavanu, odmietala kontakt s ľuďmi. V roku 1981 podstúpila Romy Schneiderová operáciu nádoru na obličke. Viac času ako s ňou trávil teda syn David u starých rodičov, a to sa mu stalo osudným. Raz si zabudol kľúče a chcel sa dostať do ich domu cez plot záhrady so špicatými hrotmi. Nešťastne sa pošmykol, hroty mu prepichli tepnu v stehne a trvalo niekoľko hodín, kým ho na plote našli v bezvedomí. Na druhý deň na následky zranenia zomrel. Jeho smrť bola pre Romy takým otrasom, že už nechcela ani filmovať, ani sa stretávať s ľuďmi, ani žiť. Fľaša a cigarety sa stali jej trvalými utešiteľmi. Našli ju mŕtvu 29. mája 1982 v parížskom byte vedľa prázdnej fľaše a ampuliek s liekmi. Lekári určili ako príčinu smrti infarkt, verejnosť však spomínala zlomené srdce...