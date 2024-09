Karl Lagerfeld: Arogantný miliardár, módny génius a človek s láskavým srdcom

(Zdroj: SITA)

Karl. Znak na mnohých drahých kabelkách, tričkách, džínsoch či okuliaroch. Samozrejme, sú aj lacné fejky so značkou Karl, ale skutočný Karl Lagerfeld († 85) bol len jeden. Jedinečný, škandalózny, arogantný a milovaný.

Na počiatku i na konci bolo mlieko. Lagerfeldov otec pochádzal zo švédskej bankárskej rodiny, ale vlastný majetok nadobudol až vtedy, keď začal v Nemecku vyrábať kondenzované mlieko značky Glücksklee. Tu sa tiež zoznámil s Elisabeth, svojou budúcou manželkou, mladšou od neho o osemnásť rokov. Keď sa ako druhé dieťa narodil Karl Otto, otec mal 60 a matka 42 - a ako je známe, deti starších rodičov bývajú veľmi nadané.

Podľa zverejneného rodného listu a svedectva triedneho učiteľa a spolužiakov sa Karl narodil 10. septembra 1933 v Hamburgu v tzv. Nemeckej ríši. Bol však zľahka márnomyseľný a tvrdil, že sa narodil až v roku 1938. Svoje pôvodné priezvisko Lagerfeldt s „t“ na konci si zmenil na Lagerfeld, pretože to „znelo viac obchodne“. Mládenec talentovaný vo všetkom, čo sa týkalo kreativity, elegancie a umenia, túžil po živote v Paríži, francúzskej Mekke módy. V roku 1953 sa tam s matkou presťahoval a o dva roky neskôr vyhral súťaž o najlepší návrh kabáta u Pierra Balmaina. V kategórii šiat zvíťazil už vtedy uctievaný návrhár Yves Saint Laurent, no Lagerfelda neohúril. Stali sa z nich rivali - aj v ľúbostnom živote.

Po nejakom čase hľadania samého seba prešiel Lagerfeld firmami ako Chloé a Fendi a v roku 1982 zakotvil v módnej firme Chanel ako hlavný návrhár. Už odtiaľ neodišiel, hoci ho odrádzali. V tom čase nosili modely Chanel vraj len ženy zubárov a Chanel bola "spiaca krásavica, a či skôr chrápajúca krásavica." Karl značku pretvoril, dodal jej život. Vyznával módu vysokej kvality, šokujúce klobúky, výstredné výstrihy a pravé kožušiny. Schytal za to spolu s kolegom Calvinom Kleinom útok tortou od predstaviteľov organizácie PETA na ochranu zvierat.

Na jednu zo svojich fashion show si ako modelky pozval striptérky a pornohviezdy. Dáma par excellence, americká šéfredaktorka časopisu Vogue Anna Wintour, nato vstala a odišla zo sály uprostred prehliadky. Lagerfeld si aj neskôr svoju kontroverznosť pestoval s láskou a premyslene. Legendárnym sa stal kostým v štýle sado-maso, ktorý navrhol pre turné speváčky Madonny. Mnohé jeho výstredné ženské modely odhaľovali prsia. Nič mu nebolo sväté. Objavil modelku Claudiu Schiffer, ale zdala sa mu tučná a donútil ju, aby zo svojich 58 kg pri výške 180 cm ešte tri kilogramy zhodila. Štíhlosťou bol posadnutý - až natoľko, že keď chcel zmeniť svoj šatník, za 13 mesiacov zhodil 40 kg. Diétu mu ušil na telo doktor Jean-Claude Houdret. Z ich spolupráce vznikla kniha The Karl Lagerfeld Diet. Vo vyššom veku maskoval zvráskavený krk vysokým golierom a začal tiež nosiť kožené šoférske rukavice, aby zamaskoval stopy staroby na svojich rukách. Jeho husté biele vlasy s ikonickým konským chvostom tvorila v posledných rokoch najmä po agresívnej chemoterapii parochňa.

Bol to však vraj iba platonický vzťah.prisahal Lagerfeld. Jacques de Bascher však mal pomer s iným slávnym módnym návrhárom, Lagerfeldovým rivalom z firmy Dior Yvesom Saint Laurentom. De Bascher zomrel v roku 1989 v poslednom štádiu choroby AIDS, pri jeho smrteľnej posteli v nemocničnej izbe však nebdel Saint Laurent, ale oddaný Karl Lagerfeld. Po dlhé roky sa módny tvorca veľmi úzko priatelil s princeznou Caroline Monackou, iné známosti a lásky zapieral. Bol aj hercom a fotografom, nafotil sériu aktov juhoafrického modela Davida Millera vydanú pod názvom Visionaire 23: The Emperor 's New Clothes. Ani s týmto mladíkom údajne neudržiaval ľúbostný vzťah. Súkromný Lagerfeldov majetok sa v roku 2013 odhadoval na 350 miliónov eur, Lagerfeld teda patril medzi 500 najbohatších Nemcov. Jeho miláčikom, ktorý po ňom zdedil časť majetku, sa však nestal nikto z krásnych mladých modelov, ale biela modrooká mačka Choupette z plemena Birma narodená 18. augusta 2011, ktorá má vlastnú stránku na facebooku a dodnes ju opatrujú dvaja zamestnanci.

„Nemám rád štandardizovanú krásu – bez zvláštností žiadna krása nie je,“ vyhlasoval Lagerfeld, ktorý by sa dnes dožil 91 rokov. Jeho chápanie krásy rozhodne nepôsobilo ako štandardizované. Ovplyvnil celé storočie. Bol nielen excelentným módnym tvorcom s dokonalým ovládaním krajčírskeho remesla a ženského tela. Zalúžil sa aj o návrat nežných materiálov, o ženskosť, ľahkosť a mladistvosť, využitie materiálov ako denim, inšpiráciu športovou módou, históriou a etnickými vplyvmi z celého sveta. Ani slávny ruský návrhár Slava Zajcev netajil jeho vplyv na svoju tvorbu. Lagerfeld bol známy aj vzdelanosťou, láskou ku knihám a k hudbe. Podľa všetkého vlastnil 300-tisíc kníh, ktoré mal vo svojich siedmich domoch - v parížskom byte na Quai Voltaire, vo vedľajšom byte na tej istej ulici, vo vile na Roquebrune-Cap-Martin na Riviére, v bytovom ateliéri v New Yorku, v rímskej vile na brehu Labe v Nemecku, v rozľahlom sídle v americkom Vermonte i vo videckom sídle v Bretónsku. O každej knihe vedel, kde ju má. Mal tiež kolekciu 60-tisíc hudobných CD s klasickou i súčasnou hudbou. Bol autorom hudobného výberu s názvom Karl Lagerfeld: Les Musiques que j'aime (Karl Lagerfeld: Hudba, ktorú milujem). Plynulo hovoril po nemecky, anglicky a francúzsky, dohovoril sa po španielsky a taliansky. Vo vyššom veku začal chorľavieť, jeho žalúdok údajne zniesol len zriedené mlieko. 18. februára 2019 bol hospitalizovaný v americkej nemocnici na parížskom predmestí Neuilly-sur-Seine a na druhý deň ráno v 85. roku života zomrel. Príčinou jeho smrti bola rakovina pankreasu. Pri jeho smrteľnej posteli bdel iba ošetrujúci lekár.

