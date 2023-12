Lucia a Mirka dosiahli svoje: BONZOVALI na Farmárov... Denis PRIŠIEL O IMUNITU!

(Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Atmosféra medzi farmármi je v posledných dňoch mimoriadne napätá. Akoby toho nebolo dosť už predtým, Alica vyhlásila "týždeň čestnosti" počas ktorého mali súťažiaci hlásiť, kto z ich kolegov porušil pravidlá. A hoci sa na to väčšina z nich vykašľala, Mirke a Lucii nebolo treba hovoriť dvakrát. V spovednici boli varené-pečené a bonzovali o dušu.. Nuž a... Vyplatilo sa.

Tak toto tu ešte nebolo! Keďže Mirka s Luciou sa chceli už dlhšie zbaviť niektorých svojich spoluhárčov, Alicu vzali za slovo. Tá "poctivým" farmárom dokonca sľúbila odmenu. To ešte nikto netušil, že táto situácia perfektne zahrá do karát dvom vyššie menovaným ženám, ktoré si to doslova užívali.

(Zdroj: Tv Markíza)

Do spovednice chodili zvlášť aj spolu, pričom ich Alica napokon vtipne nazvala "občianskou hliadkou". Aby farmárom čo najviac "zavarili", vymýšľali rôzne stratégie. Mirka dokonca chcela Denisovi nenápadne podstrčiť jedlo, aby si z neho zobol a tým opäť porušil ďalšie pravidlo. Ich donášanie si napokon najviac odniesol práve on a aktuálni sluhovia - Niki a Matúš.

(Zdroj: TV Markíza)

Suchú niť však nenechali na nikom. Teda, okrem Emy, ktorú si priklonili na svoju stranu. Počas toho, ako mala prebehnúť voľba duelanta, prišla Alica s nečakanou správou. Kvôli nahláseniam od Mirky a Lucie prišiel Denis o imunitu, ktorú dostal ako farmár týždňa. Viac uvidíte vo videu nižšie!