Gitarista Tublatanky o samovražde Doda Dubána: Telo mu radšej neukázali!

BRATISLAVA - Nedávno si fanúšikovia skupín Tublatanka a Money Factor pripomenuli smutné výročie. Spevák a hudobník Dodo Dubán pred 20 rokmi spáchal samovraždu. Jeho kolega Juraj Topor sa chcel v nemocnici pozrieť na jeho telo, no odhovorili ho...

Spevák a muzikant Dodo Dubán sa dostal do povedomia v rámci kapely Money factor. Po odchode dostal pozvánku do Tublatanky, kde pôsobil 10 rokov. Až do toho osudného dňa...

Skupina práve oslavovala 20. výročie na scéne, nahrala album Zlatá Tublatanka 20 rockov a chystala sa na jeho krst počas bratislavského koncertu. Všetci sa stretli na zvukovej skúške, až na Doda. „Odskúšali sme bez neho a čakali, čo bude. Zrazu mi zazvonil telefón...” zaspomínal si teraz pre Plus 7 dní Juraj Topor. Istá novinárka sa ho vtedy opýtala, či je Dubán s nimi. Niekto totiž vyskočil z okna bytu na 7. poschodí v bratislavskom Prievoze a mala podozrenie, že to bol práve člen Tublatanky.

Podľa neskorších informácií od hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Marty Bujňákovej našli Dubánovo telo ležať pred domom a s ťažkými zraneniami ho doviezli do nemocnice.

Topor po rozhovore s novinárkou zavolal do nemocnice, no odmietli mu poskytnúť informácie po telefóne. A tak sa tam vybral osobne. „Tam som sa dozvedel, že áno, ide o Doda, ale, žiaľ, už nie je medzi živými,” prezradil.

Svojho kolegu a kamaráta chcel v tom momente vidieť na vlastné oči, ale lekárka ho od toho odhovorila. Uviedla, že to nie je pekný pohľad a bude lepšie, keď sa na telo pozrieť nepôjde.

Členovia kapely vraj vedeli, že Dubán občas rieši depresie, ale nevyzeralo to vážne. Celkovo ho poznali ako veselého a príjemného človeka, ktorému záleží na svojom zdraví.