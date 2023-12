Bacuľka z RUŽE vyvolala ošiaľ: Brutálna ZMENA... Dala sa na BLOND a vyzerá ako Kardashianka!

(Zdroj: TV Markíza)

Bejba vždy patrila k ženám, ktoré disponovali postavou typu "krv a mlieko". Za svoje ženské krivky sa vraj kedysi trošku hanbila, no dnes už si z nich ťažkú hlavu nerobí a disponuje perfektným zdravým sebavedomím. Na sociálnej sieti Instagram už zverejnila viacero záberov, kde pôsobí pomerne odvážne a vyzerá doslova božsky. A fanúšikovia jej už neraz dali jasne najavo svoj obdiv.

(Zdroj: Instagram B.R.)

Krásna tmavovláska však teraz svojich sledovateľov prekvapila nečakanou zmenou. Na svoj profil totiž zavesila FOTO, kde vyzerá akoby bola členkou svetovoznámeho šoubizového klanu. Bývalá "ruža" aktuálne oslávila 24. narodeniny, no a pri tejto príležitosti sa zvečnila tak, ako sme ju ešte nevideli.

Nahodila sexi outfit, ktorým určite zaujala. Vršok jej predností totiž zakrývala len podprsenka, cez ktorú prehodila čiernu bundu, no a aby toho nebolo málo... Mega zmena nastala, keď si na hlavu nasadila parochňu, vďaka ktorej sa z nej v okamihu stala blond dlhovláska. A niektorí fanúšikovia zrejme aj prestali dýchať. Bejba totiž pôsobí ako jedna z luxusných "Kardashianiek", o čom svedčia aj kometáre jej obdivovateľov.

(Zdroj: Instagram B.R.)

„V prvej chvíli som si myslela, že je to Khloe Kardashian," či „Wau, totálne Kardashian look, vyzeráš dokonale," píšu jej pod zábery fanúšikovia. A veru, nemajú ďaleko od pravdy. Minimálne treba uznať, že Bejba vyzerá naozaj luxusne. A ktovie... Možno po týchto reakciách popremýšľa aj nad tým, že by sa na blond dala aj reálne!

(Zdroj: Instagram B.R.)