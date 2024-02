Slovenský komik žije v POLYAMORII: Vzťah s 2 ženami!

Má vzťah s dvomi ženami! (Zdroj: pixabay.com)

Má dve partnerky a berie ich rovnocenne. Matej Makovický mal kedysi bežné vzťahy, tie mu však nevyhovovali. Necítil sa v nich až tak slobodne a otvorene.

„Spätne zisťujem, že mi nevyhovovalo to, že som nemal väčšiu slobodu. Všetko, čo som chcel robiť, som musel filtrovať cez ten vzťah. Tým nenarážam na sexuálne veci alebo niečo podobné,“ priznal pre web markiza.sk. Jeho terajšia partnerka mu pred piatimi rokmi zmenila vnímanie a on sa otvoril polyamorii. „Zrazu som zistil, že je to pre mňa úplne v poriadku. Nielenže mi to neprekážalo, dokonca to bolo pre mňa príjemné. Sedelo mi to viac ako ktorýkoľvek iný vzťah z minulosti,“ prezradil.

(Zdroj: Instagram M.M.)

Polyamoria je v praxi otvorený vzťah, keď má jednotlivec dvoch alebo viacerých partnerov. Avšak aj takéto spolužitie má svoje pravidlá. Nie sú však zaužívané a každý si ich nastaví podľa vlastných priorít. U neho platí, že musia vopred o všetkom komunikovať. „Sú rôzne. Majú rozličné formy, podľa toho, ako si to dané osoby nastavia. Nemusí to byť dokonca vzťah len medzi dvoma osobami, ale aj medzi viacerými naraz. To však nie je môj prípad,“ upresnil Matej. Považuje za nepravdepodobné, že by jedna osoba obsiahla všetky jeho túžby.